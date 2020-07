Video / Danna Paola y Sebastián Yatra develan colaboración

Los cantantes de música urbana Danna Paola y Sebastián Yatra lanzaron su nuevo tema después de meses de polémicas en torno a la supuesta relación sentimental entre ambos.



Se trata de No bailes sola, la nueva canción que hasta ahora ha sido compartida en plataformas digitales y con un video de la letra de la canción con un aire futurista.



Un anticipo del videoclip oficial, que será estrenado el 22 de julio, tal como anuncia el canal de la mexicana en YouTube.



"¡POR FIN! Moríamos de ganas de que escucharan esta canción que nos vuelve locooooos y estamos muy emocionados! cuatro meses de espera & WE DID IT. ¡Sebitas, gracias por tanto! Toda esa buena onda y el gran equipo que hemos hecho creando magia con esta bomba", escribió la cantante y actriz en su cuenta de Instagram.