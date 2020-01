Video / Cuento de Gretel & Hansel llega en clave de terror al cine

El estreno de la cinta es una de las citas más esperadas por los amantes del terror en este comienzo del año.

Por: EFE 09:30 AM / 31/01/2020

El clásico cuento de "Gretel & Hansel" llega esta semana a los cines de Estados Unidos convertido en una historia de fantasía y terror con un tono mucho más sombrío que la narración original de los Hermanos Grimm.



Ambientada en Baviera a principios del siglo XIV, esta historia dirigida por Oz Perkins, convierte la popular aventura que viven la pareja de Hansel (Samuel Leakey) y Gretel (Sophia Lillis) en un "thriller" con elementos sobrenaturales presentados de forma más madura y perturbadora.



"Hace mucho tiempo, en un campo lejano de cuento de hadas, una joven lleva a su hermano pequeño a un bosque oscuro en búsqueda de comida y trabajo, pero solo para tropezar con un nudo de terror maligno", indica su argumento.



De esta manera, y con una moraleja renovada, el estreno de la cinta este fin de semana es una de las citas más esperadas por los amantes del terror en este comienzo del año.



Mientras tanto, también en tono oscuro pero con suspense y acción como platos principales, se estrena "The Rhythm Section", que cuenta la historia de una mujer que busca vengarse de los responsables que planearon un accidente de avión que acabó con la vida de su familia.



Dirigida por Reed Morano, quien ha trabajado en series de televisión como "The Handmaid's Tale" y documentales de estrellas del nivel de Beyoncé en "Lemonade", la historia cuenta con un reparto encabezado por Blake Lively, Jude Law y Sterling K. Brown.



Por su parte, "The Assistant", de Kitty Green, pondrá la dosis de drama en la cartelera con un argumento que trata los abusos laborales.



"Es una mirada desgarradora a un día en la vida de la asistenta de un poderoso ejecutivo", indica la producción, que añade que "a medida que Jane (Julia Garner) sigue su rutina diaria, se vuelve cada vez más consciente del abuso que amenaza cada aspecto de su empleo".



Finalmente, dos filmes históricos completan las novedades que llegan a los cines.



"The Traitor" cuenta un drama de la mafia italiana en la isla de Sicilia en 1980, con Pierfrancesco Favino y Luigi Lo Cascio; mientras que "Incitement" analiza los pasos que llevaron al asesinato del primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, en 1995, desde el punto de vista del culpable.