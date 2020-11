Video / Coquito sufrió parálisis facial por estrés

El actor, famoso por su trayectoria al lado del Tío Simón, dijo que se tomará 15 días de descanso y comenzó fisioterapias. "No se den mala vida", aconsejó.

Por: Redacción web 08:22 AM / 12/11/2020

"Tengo una parálisis facial leve por estrés". Así lo reveló el miércoles 11-N en su cuenta de Instagram el actor y cantante Wilmer Machado, mejor conocido por su nombre artístico de Coquito, muy recordado por su trayectoria como uno de los sobrinos del Tío Simón.

En un video en @coquitooriginal, el también comediante dijo: "No se asusten, no pasa nada malo, paso por aquí para contarles que tengo una parálisis facial leve por estrés. Así que no se estresen, no se den tanta mala vida por las cosas, tomen todo con calma".

En las imágenes se aprecia las secuelas de la parálisis en el rostro del actor, que tiene unas vendas azules médicas, y que pese a su situación, luce sonriente y tratando afrontar con actitud positiva el percance de salud.

De hecho, hace una reflexión sobre las consecuencias de vivir bajo tensión debido al trabajo o situaciones personales y envía un mensaje a sus seguidores para tomarse las cosas con calma.

"Ríanse y gócense a su familia porque como decía tío Simón, el del Caballo Viejo, después de esta vida no hay otra oportunidad".

"La vida es un ratico. Mosca. Hay que sonreír para tener fuerzas para seguir. La risa es la medicina del alma y la música, su alimento", recomendó el artista, y añadió que ya comenzó tratamiento médico con fisioterapias.

Simón Díaz junto con sus 'sobrinos': Teresita, Coquito, Zurima, Jessica, Chusmita y Dulce María, en el recordado programa Contesta por Tío Simón.

Además de su participación en el famoso programa Contesta por Tío Simón, Coquito ha participado en telenovelas de Rctv y Venevisión como: Kaína, Sol de Tentación, Guerra de Mujeres, Mambo y Canela, Negra Consentida, entre otras.

En la actualidad se dedica a su carrera de comediante a través de la radio, redes sociales y presentaciones personales.