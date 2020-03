Video / Billie Eilish muestra su cuerpo y envía un mensaje a sus detractores

La intérprete reflexionó sobre las críticas que ha recibido por su cuerpo de gente que no la conoce

Por: Jhoanna Rossell / Pasante 03:30 AM / 10/03/2020

La cantante estadounidense Billie Eilish trasmitió el video en el que se quita la ropa hasta queda en sostén para tratar el tema de la presión a la que se enfrentan las mujeres jóvenes en la industria musical y la vergüenza corporal que pueden generar.

El video fue mostrado durante el interludio de su presentación, 9 de marzo, por la noche en el American Airlines Arena, en Miami. En el mismo se puede escuchar a la cantante recitando un discurso, y a la vez, la propia Eilish aparece en pantalla quitándose ropa a medida que avanza el texto, hasta finalmente quedarse en sujetador.

En el discurso, Billie reflexiona sobre las críticas que ha recibido por su cuerpo de gente que no la conoce y sobre la sexualización en general. En un momento se pregunta “¿te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy yo mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es el que querías?”, y en otro sentencia: “Si llevo lo que me es cómodo, no soy una mujer, si me quito las capas, soy una put*, y aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas, y me juzgas a mí por él”.

“¿Por qué? Hacemos suposiciones sobre las personas en función de su tamaño. Decidimos quiénes son, decidimos cuánto valen. Si me pongo más, si me pongo menos, ¿quién decide qué me hace eso? ¿Qué significa eso? ¿Mi valor se basa solo en tu percepción? ¿O tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?”, concluyo Eilish.

La autora de "Bad Guy" es conocida por llevar ropa muy ancha, mucho más grande de la que se supone su talla ideal y no ha tenido problema en explicar que la razón de su vestimenta se debe a la inseguridad que ha sentido con su propio cuerpo y también a la sexualización que suele hacerse de las artistas femeninas en la industria del pop, incluso a una edad tan temprana como los 18 años o antes.