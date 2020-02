Video / Anuel AA se cortó el cabello y reza para que le crezca rápido

El intérprete de “Ella quiere beber” apareció con un radical look en sus redes sociales que ni a él mismo le gustó.

Por: Pamela Hernández 02:00 PM / 01/02/2020

El reggaetonero Anuel AA siempre tiende a sorprender a sus fanaticos con sus diversos lujos y excentricidades, esta vez dejó a más de uno boquiabierto con su nuevo corte de cabello.

Considerado una de las figuras más importantes del reggaetón actual, su look siempre da de que hablar, su popular flequillo fue imitado por muchos fans del artista.

Sin embargo, el intérprete de “Ella quiere beber” apareció con un radical corte de cabello en sus redes sociales que ni a él mismo le gustó.

En el video que mostró en su instagram se le puede ver con la cabeza rapada y diciendo lo siguiente: “Dios mío gracias por esta comida, gracias porque he sido el mejor reguetonero, el mejor trapero vivo. Dios mío por favor que me crezca el pelo, que me crezca el pelo, que me crezca el pelo por favor”.

El divertido video ya superó las 10 millones de reproducciones haciendo reír a más de un seguidor. Entre los comentarios se puede ver el del también cantante de reggaetón, Yandel, quien le recomienda que use “shampoo de caballo”.

“Real hasta la frente”, “Está más calvo que mi abuelo”, “Anuel te estás quedando calvo”, “Qué grande es tu frente”, fueron algunos de los miles de comentarios de sus seguidores.