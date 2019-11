Video / Anna y Elsa enfrentan un peligroso viaje en Frozen 2

Reuters

En la secuela del éxito musical animado de 2013 de Walt Disney Frozen, las hermanas Anna y Elsa se encuentran muy lejos de su helado reino de Arendelle.

Frozen 2, que se estrena el viernes 22-N en los cines, muestra a las hermanas embarcarse en una “aventura épica y peligrosa” en un bosque encantado, dijo la estrella Kristen Bell, quien da voz a la hermana menor Anna. En el camino, ambas descubren algo nuevo sobre su familia “que no les sienta bien”, agregó.

El viaje comienza cuando la reina Elsa, cuya voz interpreta Idina Menzel, escucha que alguien la llama y se siente atraída hacia el bosque en búsqueda de respuestas sobre su pasado.

“La primera película abordó el amor versus el miedo a lidiar con ser diferente”, dijo la autora y codirectora Jennifer Lee. “Ésta aborda el poder del amor sobre el miedo mientras navega a través del cambio y creo que el mensaje de perseverancia está en el centro de todo”, agregó.

Idina Menzel (izq) y Kristen Bell interpretan las voces de la reina Elsa y Anna, respectivamente.

Frozen 2 presenta nueve canciones nuevas que los realizadores esperan que cautiven tanto a los espectadores como el himno Let It Go de la película original.

Una de las nuevas canciones cantadas por Menzel, llamada Into the Unknown habla del “peligro y el riesgo que está llamando a Elsa”, dijo Robert López, quien coescribió los temas con su esposa, Kristen Anderson-Lopez.

“Ella necesita encontrar su propósito”, dijo López sobre Elsa. “Ella necesita hacer este peligroso viaje para llegar allí y va a amenazarlo todo. Tiene que hacerlo por su reino y por sí misma”, agregó.