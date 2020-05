Video / Andrés Cepeda lanza tema El equivocado

Promociona su álbum Trece. Su sencillo en solitario tiene videoclip. "Tengo la posibilidad de contar la historia más antigua de la humanidad, que son las historias de amor y desamor", dice.

Por EFE 12:15 PM / 14/05/2020

Después de más de tres décadas de carrera musical, el colombiano Andrés Cepeda sigue encontrando en el amor inspiración suficiente para crear nuevas canciones, que reúne en un disco titulado Trece para celebrar la llegada de su decimotercero trabajo.



"Tengo la posibilidad de contar la historia más antigua de la humanidad, que son las historias de amor y desamor", explicó Cepeda en una videollamada con Efe desde su casa, donde está organizando conciertos por redes sociales para presentar el álbum y también trata de sumarse a causas solidarias.



De "Trece", compuesto durante dos años, Cepeda ya ha desvelado canciones como Te Voy a Amar, con Cali y el Dandee, o Magia, con Sebastián Yatra.



Ahora, el músico reúne estas colaboraciones junto a temas en solitario en un disco que se divide en dos partes para contar "historias de amor que no son perfectas, que tienen alguna dificultad".



Un disco de colaboraciones



Para su disco, Cepeda decidió que las colaboraciones con otros músicos serían una parte fundamental del trabajo, a las que dedicó la primera mitad de la grabación mientras que la segunda parte se reservó para sus canciones en solitario.



"Invité a una serie de artistas jóvenes que me gustan mucho -aseguró-. Para trabajar conmigo haciendo unas colaboraciones y luego hice yo el otro medioálbum, después de haber absorbido sus cambios".



Algunas colaboraciones, como las de Cali y el Dandee y Yatra, surgieron después de compartir espacio en los platós de televisión, recuerda el artista.



"Con cada uno hice una canción buscando nutrirme de nuevas ideas", detalló Cepeda.



Morat, Monsieur Periné y Jesse y Joy completan los duetos de este disco, con los que el colombiano quería "llevar a su música los elementos que le atraían de otros artistas".



"Fue como una clase pero al mismo tiempo estaba haciendo un disco", describió sobre un proceso de grabación que cada vez es más frecuente entre los artistas latinos.



Para Cepeda, la música latina vive "una etapa muy colaborativa, con gran cantidad de fusiones y en la que los géneros se prestan conceptos, ideas y fusiones".



"Se trata de colaborar, no de imponer", resumió.



Sencillo El equivocado, casi 3 millones de visitas en 2 días



Para promocionar "Trece", Cepeda lanzó un nuevo sencillo en solitario titulado El equivocado, la canción que abre el álbum y que se ha acompañado de un videoclip que acumula casi 3 millones de visitas tan solo dos días después de su lanzamiento.



"'El equivocado' es una historia de amor particular en la que él siente que no la merece", comentó sobre el tema que suena junto a las imágenes grabadas en las calles del barrio de Teusaquillo de Bogotá.



Las ganas de estar en un escenario durante la cuarentena



"Me hace mucha falta estar en un escenario", admitió Cepeda en plena cuarentena por el coronavirus, que ha obligado a modificar el lanzamiento del álbum y su gira promocional.



Además de conciertos en solitario, Cepeda tenía prevista una gira junto a su compañero y amigo Fonseca bajo el lema "Compadres" que también ha tenido que aplazarse.



"Estamos hablando de posponerlos casi un año", lamentó el músico.



Aun así, Cepeda he encontrado en las redes sociales el alivio para seguir compartiendo su música con los seguidores y, de paso, aportar un granito de arena a las causas solidarias durante la pandemia, pues el mes pasado estrenó junto a Fonseca el tema "Te entrego mi corazón" que destinará sus ingresos para apoyar al personal médico.



El músico también mira con optimismo la próxima gran cita de la música latina, los Latin Grammy que se celebran cada otoño y que espera que este año puedan organizarse, lo que sería buena noticia sobre la crisis sanitaria.



"Ojalá que sí, que podamos reunirnos", comentó Cepeda, quien en la última edición ganó su segundo Latin Grammy al mejor álbum tropical tradicional por "Andrés Cepeda Big Band (En Vivo)" -grabado con más de 30 músicos en el escenario-.