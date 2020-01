Verónica Castro reaparece tras el escándalo por supuesta boda con otra actriz

"El final de año ha estado difícil, el comienzo también y han sido tiempos duros pero estoy con ustedes, estoy feliz, estoy con ustedes, estoy con mucha paz", dijo Castro.

Por: EFE 07:59 AM / 29/01/2020

La actriz mexicana Verónica Castro reaparece en redes sociales con un mensaje de agradecimiento a sus seguidores después de que, hace meses, se viese envuelta en una polémica con Yolanda Andrade, quien aseguró que se habían casado.



"Quiero darles las gracias sobre todo por sus palabras, por todo lo que han estado presentes, mandándome tanto material y tantas cosas tan lindas", empezó diciendo Castro en el vídeo de 36 segundos que publicó en su perfil de Twitter acompañado del mensaje "Ustedes son muy importantes en mi vida después de mi familia. Gracias por todo".



Con la mirada perdida y la voz entrecortada, siguió diciendo: "el final de año ha estado difícil, el comienzo también y han sido tiempos duros pero estoy con ustedes, estoy feliz, estoy con ustedes, estoy con mucha paz".



A pesar de su mensaje de agradecimiento y tranquilidad, la actriz, que tras 53 años de carrera anunció su retirada de la interpretación en septiembre de 2019 "agotada de tanto mal", se mostró cansada y nerviosa en el vídeo.



"Gracias por entenderme, por comprenderme y por acompañarme. Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí", terminó el vídeo.



En septiembre de 2019, la actriz y conductora de televisión Yolanda Andrade, de 48 años, declaró públicamente que se casó hace unos 20 años con Castro, de 67 años, "de manera simbólica" y aseguró que tenía pruebas de ello y que no decía "ninguna mentira", lo que generó un choque entre ambas.



Castro, actriz de famosas telenovelas y culebrones, debutó en los escenarios en 1964 y protagonizó las producciones "Los ricos también lloran" (1979), "El derecho de nacer" (1982), "Rosa salvaje" (1987) y "Pueblo chico, infierno grande" (1997), entre muchas otras, que además de ser un éxito en México lo fueron en el extranjero.



También se desempeñó como presentadora de programas nocturnos en la televisión mexicana.



Castro regresó en 2018 a la pantalla chica mediante la plataforma Netflix, después de casi una década, con la exitosa serie "La casa de las Flores", una comedia de humor negro centrada en una familia acaudalada de México, propietaria de una floristería en torno a la cual florecen todo tipo de secretos.



Sin embargo, en la segunda parte del dramatizado ya no figura el personaje de Virginia de la Mora, la fallecida matriarca del clan interpretada por Castro, quien solo firmó por una temporada.