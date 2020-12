Venezolana Laura Di Lorenzo será la voz de Selena en serie de Netflix

RBD se reencuentra con sus fans este sábado 26-D. Lea esto y más en ¡OMG! Full Entertainment.

Por: Carlos Camargo 02:00 PM / 26/12/2020

La cantante y comediante venezolana radicada en Miami, Laura Di Lorenzo, fue escogida como la voz que actuará en la serie sobre Selena que produce Netflix. Di Lorenzo participó en un casting, una prueba de audición para un papel en el programa de Netflix, Selena: The Series. Cuando recibió la llamada que había obtenido la parte de la voz en español de la cantante de música tejana Selena Quintanilla, no lo podía creer.

“¡Ay, Dios! Me quedé sin poder hablar”, dijo Di Lorenzo de la sorpresa que se llevó. “Pregunté por qué me querían a mí entre tantos aspirantes”, dijo Di Lorenzo, “y me respondieron que yo tenía la esencia de Selena”. “Todavía me sigue pareciendo algo mágico. Aún no puedo creer que le voy a poner la voz a una de mis heroínas, a alguien que admiro tanto desde que era niña”, remató diciendo la cantante.

En Instagram compartió la noticia así: ¡Por fin puedo compartir la noticia! Soy la voz de Selena en español para el programa de Netflix “Selena la serie”. Si cambias el audio para verlo en español, ¡soy yo! Me sentí muy honrada de interpretar a un humano tan icónico y hermoso. Puede ser cursi decirlo, pero siempre he tenido una conexión especial con ella desde que era pequeña y es un sueño hecho realidad que pude darle una voz en español para que todos en América Latina puedan aprender sobre ella. vida. ¡Gracias a mi increíble directora Mireya, el ingeniero de sonido Martin y la directora de casting Carolina! ¡Espero que os divirtáis, chicos!".

RBD se reencuentra con sus fans este sábado 26-D

Tras un retorno exitoso a Spotify, volverán a cantar juntos. Y es que los chicos de RBD están listos para lo que será su gran regreso a los escenarios. Lo que era un sueño imposible ya es una realidad para los fans de RBD: tendrán como regalo navideño un concierto digital con al menos cuatro de sus integrantes, hoy 26 de diciembre. T6H, management del grupo, y 4Pop, productora del concierto, compartieron en exclusiva los detalles del show virtual, que arrancará con un maratón de homenaje al sexteto, entre diversas actividades, a las 10:00 horas del 26 y que culminará con un concierto en directo de los artistas confirmados. “Los fanáticos del mundo entero podrán ser parte de este maratón-tributo enviando sus videoclips a la página SeroParecer.World. Y a las 6:00 p, (tiempo del centro de Estados Unidos), a través de un código único que se generará con la compra de un boleto, los fanáticos podrán acceder al concierto”, indicaron las agencias.

Angélica Kurbaje, la modelo de la TV hispana en EE UU

Angélica Kurbaje es una top model como pocas. Comunicadora social egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, se ha convertido en la modelo preferida de los espacios matutinos de la televisión hispana de Estados Unidos. Como modelo ha sido imagen de Vx Power, que es líder en el campo de la vibro-estimulación durante más de 15 años.

Capítulo aparte merece que esta venezolana se ha ganado un sitial muy importante como modelo en los desfiles de Women in the City, además del popular Desfile Avianca, aniversario número 100 en este año. Hay algo que resaltar, ha estado en diversos segmentos de moda de la cadena Univisión en especial del programa Despierta América.

Ha sido modelo de la colección de Chiqui Delgado, en Univisión, además, de ser parte de promos del canal y República Deportiva, también de Univisión y por si fuera poco también ha aparecido en segmentos de moda de Un Nuevo Día, de la cadena Telemundo. Hoy, Angélica Kurbaje transita en el sentido del éxito y la superación.

Nació Liam, el hijo de Fernanda Castillo y Erik Hayzer

Los actores Fernanda Castillo y Erik Hayzer anunciaron que su hijo Liam ha nacido. Fernanda compartió una publicación en Instagram mostrando una pequeña parte de su hijo con Erik Kayser.

Están juntos desde el año 2014. Cuando Fernanda Castillo y su prometido compartieron la noticia de que estaban esperando un hijo, sus fans se emocionaron por el hecho de que la actriz ya tenía un tiempo queriendo tener familia. Ahora con la llegada de Liam, amigos de la pareja y seguidores han desbordado comentarios de dicha y felicidad para ambos y le han dado la bienvenida al bebé.