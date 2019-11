Venezolana Ana Margarita Ramírez deja su “Menina Huella" en Madrid

Nota de prensa

La artista plástico caraqueña Ana Margarita Ramírez llegó a Espala y, en un abrir y cerrar de ojos, puso su talento a valer postulándose para ser parte de uno de los movimientos que ha puesto en el mapa el nombre de muchos artistas cuyo ingenio puede verse en diversos rincones de la maravillosa capital española.

Se trata de la segunda edición de Meninas Madrid Gallery, evento en el que varios artistas hacen gala de su particular estilo de ver y sentir el arte, y que es apreciado por personas de todas partes del mundo que la transitan a diario.

“La verdad que ha sido como un gran sueño hecho realidad el poder mostrar mi obra y mi trabajo a millones de personas, y qué mejor manera de hacerlo que a través de un icono español como lo son las Meninas de Velázquez. Esto es increíble… Siento que me gané un trofeo en el momento perfecto, pues apenas estaba emprendiendo una nueva vida en otra ciudad y fue el mejor recibimiento que pude tener”, afirmó la artista sobre este movimiento creado y liderado por el venezolano Antonio Azzato, en apoyo con el Ayuntamiento de Madrid.

Menina Huella es el nombre que bautiza esta obra de Ramírez, está elaborada principalmente con sus famosos Registros; nombre con el que ella misma bautizó a ese material que iba quedando en el suelo de su taller tras muchos años de recibir fragmentos y fragmentos de pintura de muchos colores mientras trabajaba y los cuales iban dejando una particular “huella” que ella posteriormente fue recogiendo, compilando y seleccionando para finalmente usarlo sobre sus particulares obras.

Así, al material con estos fragmentos de pintura, se les fue incorporando una pega especial y resina para lograr el acabado necesario que le brindara a la Menina de Ramírez protección del sol y la lluvia. La obra en cuestión -que mide 140 x 180 centímetros- habla de toda su historia como artista: “Es como un código de barra que he creado a través del tiempo, pues todo lo que fue cayendo paulatinamente en el suelo, se fue transformando en obra de arte. Todos esos fragmentos de pintura los he ido reciclando y les di vida nuevamente a través de esta obra tan especial para mí”, asevera sobre su Menina.

Esta técnica y particular estilo de tejer con hilos de

pintura se han convertido en su sello y su bandera;

es allí donde encontró su esencia como artista de

forma inconsciente. Tejer ha sido su punto inicial

para descubrir un mundo infinito; es su centro para

desarrollar muchos lenguajes y formas de expresión.



Actualmente, las obras de Ana Margarita Ramírez pueden encontrarse en algunas galerías de Caracas, pero la mayoría están disponibles en Madrid ya que se prepara para presentar una exposición individual en esa ciudad, donde próximamente abrirá un taller permanente en el que podrá realizar sus próximas obras inspirada por toda esa musa que destila el Viejo Continente.

“Siempre he tenido proyectos, pero la vida me ha sorprendido con uno mejor, así que también esperaré la sorpresa que me traerá Europa para estos próximos años”, aseguró.



Ana Margarita Ramírez Van Grieken nació Caracas en 1974, es egresada de la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas como Técnico en Artes del Fuego, mención Joyería y Esmalte en 1995.

Realizó varios cursos de joyería y escultura comenzando en 1995 en la Galería Artes del Fuego de Caracas. Joyería I ese mismo año en el Taller Escuela de Arte del Fuego, en “Cándido Millán” realizó Joyería II, y luego un año más tarde culminó joyería III en la misma institución. Continuó en la Escuela Armando Reverón con un taller de escultura para el 1997.

Se inició en la pintura en el 2002 y continuó sumando conocimientos en talleres de pintura.

Ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas entre las que se encuentran: Bag Art Gallery, Bag Online Gallery en Houston, Galería Isis en el Consulado de México en Seattle, Grappa Studio of Art de Miami, en USA, Galería Altamira de Moscú, Rusia; Exhibition of Latin American Art y Satchi&Satchi Gallery en Ginebra, Suiza; Galería Altamira en Vancouver, Canadá; DGriss Gallery y Galería Apriori en Panamá; y en la Feria Internacional de Arte y la Galería Altamira de Bogotá, Colombia.



En Venezuela participó en las Galerías Fiaam, en Maracaibo; y las Dimaca, Blasinni, Freites, G7 y Centro Cultural UCAB, en Caracas.