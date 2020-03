Critican a Vanessa Hudgens por comentarios sobre el virus

Seguidores emplearon términos como "estúpido", "egoísta", "preocupante" y "descorazonador” para describir su mensaje.

Por: EFE 01:30 PM / 18/03/2020

La actriz estadounidense Vanessa Hudgens recibió este martes 17 de marzo una avalancha de críticas por sus comentarios en las redes sociales sobre la pandemia del coronavirus y la posibilidad de que las medidas para evitar su propagación podrían durar hasta julio o agosto.



"Eso me parece un montón de tonterías", dijo Hudgens mientras explicaba un tutorial de maquillaje en sus redes sociales en la noche del lunes.



"Bueno, incluso si todo el mundo se enferma, pues sí algunos se van a morir... es inevitable", continuó la artista que se hizo famosa en 2006 gracias al personaje de Gabriella Montez en la exitosa película para televisión de Disney "High School Musical".



Tanto sus palabras como su tono, con cero empatía, le generaron una gran cantidad de críticas, hasta el punto de provocar titulares en la prensa que cubre la industria del espectáculo y tomar la decisión de borrar el video antes de publicar uno nuevo, 15 horas después, en el que dijo que los comentarios "habían sido sacados de contexto".



"No me tomo esto a la ligera, para nada. Estoy en mi casa en confinamiento total y espero que ustedes estén también. Quédense dentro, gente", aseveró la actriz y cantante de 31 años.



Sin embargo, sus palabras hicieron poco eco y no le sirvieron para limpiar el efecto de los comentarios anteriores entre sus seguidores y otros usuarios de Twitter e Instagram, que habían usado términos como "estúpido", "egoísta", "preocupante" y "descorazonador” para describir su mensaje.



Mientras la mayoría de los artistas ha usado sus redes sociales para inspirar a sus fans y seguidores a acatar las recomendaciones y órdenes de las autoridades para reducir las infecciones del coronavirus, algunos pocos se han declarado en contra.



Es el caso del cantante Kid Rock quien, inicialmente, se había negado a cerrar su restaurante "Big Ass Honky Tonk Rock N’ Roll Steakhouse" ubicado en la ciudad estadounidense de Nashville, en el estado de Tennesse, a pesar de una orden de la alcaldía, por considerarla inconstitucional.