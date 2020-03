Universal estrenará cintas simultáneamente en cines y hogares

En medio de la crisis sanitaria, el estudio de Hollywood se saltará la práctica habitual de dejar un plazo de 90 días desde que una película llega a los cines hasta que puede verse en TV, ya sea mediante su compra o alquiler a través de plataformas de internet.

Por: EFE 06:08 PM / 16/03/2020

En medio de las cancelaciones de estrenos en cines -como "Mulan" o la nueva de James Bond- por la crisis sanitaria del Covid-19, Universal Studios ha decidido que a partir de ahora estrenará sus nuevas producciones en salas de proyección y hogares al mismo tiempo.



De este modo, este estudio de Hollywood se saltará la práctica habitual de dejar un plazo de 90 días desde que una película llega a los cines hasta que puede verse en televisión, ya sea mediante su compra o alquiler a través de plataformas de internet.



Además de los títulos que estrenará a partir de ahora, Universal también hará desde este viernes que estén disponibles los filmes que actualmente tiene en la cartelera de los cines: The Invisible Man, The Hunt y Emma.



La decisión es un cambio de criterio radical para los estudios de producción, que suelen aplicar medidas para animar a los espectadores a acudir a los cines para ver sus estrenos en la gran pantalla, antes de disponerlos para su consumo en televisión.



No obstante, con los cines cerrados en varios de los países más importantes para la industria del entretenimiento como China, Japón, Italia, Francia y España, además de en ciudades de EE UU como Nueva York y Los Ángeles, el mundo del cine ha tenido que cambiar su agenda de forma completa.



Bajo la alarma por el coronavirus y con numerosas salas de cine cerradas, este fin de semana la industria del entretenimiento registró una caída del 60 % en su recaudación en taquilla, la mayor desde que se tienen registros.



Con ese desplome, del 60,2 % respecto a la semana anterior, los cines de EE UU recaudaron 50 millones de dólares, la suma más baja desde 1994, sin contar la inflación y sin conocer con exactitud los datos del resto del mercado internacional, puesto que más de 50 países han restringido la asistencia a las proyecciones.



Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta pandemia del Covid-19 ya deja unos 6.000 muertos y más de 165.000 contagiados en todo el mundo.