Una serie inspirada en "Chinatown" está en preparación

AFP

El guionista de "Chinatown", ganador de un Óscar, trabaja en una serie inspirada en esa película estrenada en 1974, dijo el martes a la AFP una portavoz, confirmando la información del sitio web de Variety según la cual Netflix había adquirido los derechos del proyecto.

La historia de la serie se situaría cronológicamente antes que la de la película, dirigida por Roman Polanski, confirmó la portavoz de Robert Towne, quien actualmente tiene 84 años.

Según Variety, el director estadounidense David Fincher ("House of Cards", "Seven", "The Social Network") también podría participar en la redacción del guión.

La película original fue dirigida por Polanski, quien enfrenta una serie de acusaciones por agresión sexual y no está mencionado en este nuevo proyecto.

Netflix no respondió de manera inmediata a la solicitud de información de la AFP sobre la serie.

Reconocido en 1975 por "Chinatown", Robert Towne también fue nominado al Óscar al mejor guión en 1976 por "Shampoo", y a la mejor adaptación por "The Last Detail" (1973) y "Greystoke, la leyenda de Tarzán, el rey de los monos" (1984).

El filme "Chinatown", considerado un clásico del cine estdounidense, fue nominado en 11 categorías diferentes de los Óscar, incluyendo cuatro categorías principales: mejor película, mejor director (Roman Polanski), mejor actriz (Faye Dunaway) y mejor actor (Jack Nicholson).

En 1990 se estrenó la secuela "Two Jakes", dirigida por Jack Nicholson, que representó el papel del detective privado Jake Gittes. El guión de esta segunda parte también fue escrito por Robert Towne.

En "Chinatown", Jack Gittes lidera una investigación clásica que se vuelve muy compleja y sensible, con un telón de fondo de corrupción, asesinatos y oscuros secretos familiares.