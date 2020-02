Un giro salvaje sobre el mito de Peter Pan en 'Wendy'

Pasan los años y Wendy, interpretada por Devin France, crece un poco. Es una reinvención seria, salvaje, transportadora y (muy) suelta de la clásica historia de JM Barrie sobre no querer crecer.

Por: AP 08:20 AM / 26/02/2020

Una historia de Peter Pan contada desde la perspectiva de Wendy suena demasiado preciosa para ser cierta. Pero en las manos de los cineastas detrás de "Beasts of the Southern Wild", "Wendy" reside, muy delicadamente, en el espacio intermedio. Es una reinvención seria, salvaje, transportadora y (muy) suelta de la clásica historia de JM Barrie sobre no querer crecer.

Sin embargo, se han ido las costumbres anticuadas y los elegantes escaparates de la historia de Barrie. Aquí, los Darling son una familia estadounidense harapienta que vive en el sur profundo y que sobrevive arrojando huevos y café en un restaurante lleno de personajes con rostros desgastados y risas sustanciosas. En la escena de apertura, Wendy, una niña de mejillas sonrosadas que ya está probando el trabajo de parto ayudando a su madre a romper los huevos sobre la estufa, observa a un niño huir de su plato de tocino y la horrible sentencia de cadena perpetua de posiblemente convertirse en un "Escoba y trapeador". Él ve una figura sombría de un niño en un tren que pasa a toda velocidad y la sigue fuera de la ciudad, lejos de las realidades poco románticas a su alrededor, donde podría tener la posibilidad de ser un pirata.



Pasan los años y Wendy, interpretada por Devin France, crece un poco. Se obsesionó con la fantasía de lo que vio, ilustrando historias sobre el niño que se fue y mirando atentamente los trenes fuera de su ventana. Entonces, un día, la figura aparece de nuevo y ella y sus hermanos gemelos (Gage y Gavin Naquin) se lanzan a la carrera por la libertad que presumen que se encuentra al otro lado de las vías.

Devin France, desde la izquierda, Gavin Naquin y Gage Naquin en una escena de la película "Wendy".



La figura de la sombra, por supuesto, es Peter Pan (Yashua Mack). Con un blazer rojo de la escuela, tiene una sonrisa traviesa, una sed insaciable de peligro y un completo desprecio por (o simple ignorancia) de las consecuencias, que alcanzarán un clímax particularmente inquietante más tarde. Su isla es exuberante, mítica y llena de maravillas y peligros, tanto reales (como barcos oxidados, naufragados) como imaginarios (como el envejecimiento, que se muestra grotesco y triste). Los Darling se deleitan en dejar que sus lados salvajes se hagan cargo y temen que solo envejezcan.



El director Benh Zeitlin, después de que "Bestias" en 2012 pasó de ser una gema de Sundance a cuatro veces nominada al Oscar (incluida la mejor película), pasó gran parte del trabajo provisional en este seguimiento, que escribió con su hermana Eliza Zeitlin. En una declaración del director, describe cómo ninguno de ellos quería crecer, pero en algún momento después del éxito salvaje de "Bestias", se dieron cuenta de que tendrían que hacerlo. Esta es parte de la razón por la que han elegido la perspectiva de Wendy en lugar de la de Peter. Pero lo tienen en ambos sentidos, ya que han liberado a Wendy de las jaulas de la feminidad victoriana ideal y la han convertido en un espíritu libre aventurero (o una niña real), dividida entre querer una libertad total y saber que no puede durar.