Un álbum póstumo publicará 7 temas inéditos de Ennio Morricone

Por: EFE 08:25 AM / 17/10/2020

Cuatro meses después del fallecimiento de Ennio Morricone, un disco póstumo titulado Morricone Segreto publicará siete temas inéditos que el compositor grabó entre 1960 y 1980.



Según una exclusiva de la revista Variety publicada este viernes 16-O, el álbum se lanzará el 6 de noviembre, cuatro días antes del que habría sido el 92 cumpleaños del músico italiano.



La noticia llega el mismo día que Morricone recibe el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2020 en Oviedo (España), entregado de forma póstuma y recogido por su hijo Andrea Morricone y el también compositor John Williams.



"Su espíritu y su música nos acompañará siempre", aseguró Williams en un discurso sobre su colega en el mundo de las bandas sonoras para el cine.



El nuevo disco del italiano hará llegar a sus seguidores composiciones "más experimentales e innovadoras" creadas para películas que nunca llegaron a estrenarse.



Su discográfica en Estados Unidos, Decca Records, y el sello italiano CAM Sugar bucearon entre sus archivos con la idea de ver "por qué Morricone hoy en día todavía se considera tan moderno en círculos musicales que están muy alejados del mundo de las bandas sonoras de películas", según el comisario Pierpaolo De Sanctis, encargado del recopilatorio.

Morricone falleció este verano y, con ello, Italia despidió a uno de los emblemas de su cultura, autor de algunas de las bandas sonoras más aplaudidas y reconocibles de la filmografía mundial que le valieron decenas de premios como el Óscar honorífico que recogió en 2007.Entre estas destacan sus partituras para los "spaghetti western" de Sergio Leone, la del Nuovo Cinema Paradiso (1988) de su amigo Giuseppe Tornatore, la de The Mission (1986) o de Novecento (1976), la obra culmen de Bernardo Bertolucci.En sus más de seis décadas de carrera trabajó para directores de la talla de Pier Paolo Pasolini, Lina Wertmuller, Roman Polanski, el español Pedro Almodóvar en Átame (1990) y Quentin Tarantino, con quien ganó otro Óscar en 2016 por The Hateful eight.