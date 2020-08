Tuve covid, la pasé muy feo; fue bastante grave: Leo Villalobos

"Dios me regaló una nueva oportunidad", describió el animador zuliano. "Este proceso es largo y tedioso, si sospechan que lo tienen no pongan en riesgo su salud ni la de los otros. El covid-19 no discrimina".

Leonardo Villalobos, animador zuliano, radicado en República Dominicana, confirmó en sus redes sociales que contrajo el coronavirus.

"Tuve covid, ya salimos de eso, gracias Dios. La pasé muy feo, fue bastante grave...gracias a Dios y a mucha gente que tengo que agradecer", dijo en un video, subido a su cuenta de Instagram este domingo 16 de agosto.

"Dios me regaló una nueva oportunidad, volví a nacer en República Dominicana, tengo muchoooooo que agradecer , a Dios, a mi Chinita, a José Gregorio por (que) fueron días eternosssssss hospitalizado", agregó en @leonardovillalobos

Dijo que la difícil experiencia fue superada hace un mes y con su testimonio espera generar conciencia sobre esta enfermedad, porque a su juicio, en las redes no vemos ni siquiera el 50%. Pidió entender que el covid-19 "no es un juego"

-¿Que si me cuidé?

-"Como un psicopata pero en algún momento me descuidé y ahí estaba el virus".

Villalobos señaló que era hipertenso, condición que complicó su cuadro de salud; y agradeció, en un segundo video, a Dios, al Dr José Gregorio Hernández ("sé que estuvo allí), al doctor Manuel Patete, cardiólogo venezolano en Dominicana, y a tantos médicos y enfermeras de la clínica donde fue atendido.

"Comenzó una noche con una tos, hubo varios días con fiebre, me hice la prueba en el dedo y eso no sirve; que si hay o no carga viral... me dio negativa; luego perdí el olfato y me hicieron en la clínica una tomografía y la prueba PCR dio positiva. Estuve dos días más con fiebre y un viernes la fiebre desapareció. Pasé sábado y domingo perfecto, pero el lunes ya no podía respirar.

Me hospitalizaron, además del covid tenía una bacteria, porque el covid debilita. Eso fue una odisea lo que se vivió allí (...) aún hay secuelas, ha cansancio, algunos dolores que aparecen inexplicablemente, pero que forman parte del proceso, dicen los médicos.

Fueron cinco días muy duros... Hay un tema, la muerte de mi tío Daniel Alvarado, hermano de mi mamá y padrino de bautismo...

Este proceso es largo y tedioso, si sospechan que lo tienen no pongan en riesgo su salud ni la de los otros. El covid-19 no discrimina.

Volvimos a nacer, fueron días dependidendo del oxígeno, no sé cuántos medicamentos me dieron ni cuánta sangre me sacaron (....) Cuídense, la única forma de que esto termine es cuidándonos... no es paja".