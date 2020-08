Tito El Bambino se someterá a una prueba de ADN por incidente con pistola

El cantante compareció ante un juez por ese hecho y le fueron sometidos cargos menos graves por conducir el vehículo y causa para juicio por violar la Ley de Tránsito.

Por: EFE 04:42 PM / 13/08/2020

El cantante puertorriqueño conocido como Tito el Bambino deberá someterse a una prueba para determinar si tocó una pistola hallada en una cuatrimoto de su propiedad y por la que fue detenido el pasado 7 de agosto cuando circulaba ilegalmente con ella por la localidad puertorriqueña de Carolina.



El cantante, cuyo nombre es Efraín Fines Nevárez, compareció este jueves 13-A ante un juez en esa localidad por ese hecho y le fueron sometidos cargos menos graves por conducir el vehículo y causa para juicio por violar la Ley de Tránsito.



En Puerto Rico no está permitido utilizar estos vehículos en carretera, a lo que se une que el interprete no iba con ningún tipo de protección.



Además, la justicia le pidió este 13-A una prueba de ADN para determinar si tuvo contacto con una pistola Glock calibre .40 escondida en un bote de aceite manipulado para hacer caber el arma, que se encontró en la cuatrimoto el día de su detención.



A finales de julio el veterano reguetonero puertorriqueño lanzó junto a Wisin, Cosculluela y el dúo de Zion & Lennox su nuevo sencillo, titulado Sexy Sensual.



El tema va acompañado de un video dirigido y animado por Renzo Novell, en el que se presentan figuras de cada uno de los artistas desplazándose por el vídeo.



En junio, lanzó --con su compatriota Farruko-- Se Va, otro sencillo en conjunto y grabado bajo el cadencioso ritmo jamaicano del reggae.



Escrita por ambos artistas, "Se Va" plasma la actitud relajada y positiva de un hombre ante el abandono por parte de su pareja, hecho que se resume en el verso "No hace falta el que se fue, hace falta el que vendrá".



Tito El Bambino y Farruko ya habían colaborado juntos en el tema No le bajes y el "remix" de Juguetona.