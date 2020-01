Timothée Chalamet será Bob Dylan en la pantalla

El actor francés, famoso por Call me by your name y oras películas, encarnará al cantante estadounidense en la biopic Going Electric.

Por: Agencias 01:33 PM / 07/01/2020

Consolidado ya como una de las mayores estrellas de su generación, Timothée Chalamet promete cimentar ese estatus con su próximo proyecto: el biopic sobre Bob Dylan que se llamará Going Electric, informó Vanity Fair.

El actor francés -- famoso entre otros papeles por su interpretación en Call me by your name-- interpretará al músico estadounidense en la película escrita y dirigida por James Mangold, el cineasta que ha estrenado con éxito las recientes Logan y Le Mans 66.

Going Electric sería el segundo biopic de un músico tras Walk the Line (2005), en el que Joaquin Phoenix ponía rostro a Johnny Cash.

Going Electric seguirá al Dylan joven que pasó de ser la próxima gran estrella de la música folk en Estados Unidos a explorar el género del rock 'n' roll a mediados de los 60 y convertirse en uno de los mayores iconos culturales de la época.

El cantante está trabajando activamente con Mangold y con Fox Searchlight en la película, con lo que contarán con los derechos de las canciones.

Lo que queda pendiente de esclarecer es qué temas interpretará Chalamet en la película, o si en cambio hará playback o un mix de ambas opciones. Según Deadline, que ha dado la exclusiva, Chalamet ya está dando clases de guitarra para familiarizarse con las guitarras acústica y eléctrica que retratan la transición por la que pasó Dylan.