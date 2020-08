"The X-Files" prepara su salto a la animación

Este proyecto, que todavía está en una fase inicial de su desarrollo, lleva por título The X-Files: Albuquerque.

Por: EFE 04:46 PM / 29/08/2020

Los misterios paranormales y fenómenos sobrenaturales de The X-Files apuntan a dar el salto a la animación con una serie que está planeando la cadena Fox.



El portal TVLine señaló que este proyecto, que todavía está en una fase inicial de su desarrollo, lleva por título The X-Files: Albuquerque.



Chris Carter, el creador de "The X-Files", será productor ejecutivo de esta nueva serie.



"The X-Files: Albuquerque" no retomará las andanzas de los recordados Mulder (David Duchovny) y Scully (Gillian Anderson) sino que se centrará en un conjunto de agentes encargados de casos de perfil bajo, ridículos o extravagantes.



Sería la segunda serie derivada ("spin-off") de "The X-Files" tras "The Lone Gunmen", que emitió su única temporada en 2001.



Después de nueve temporadas entre 1993 y 2002, más de 200 capítulos y dos películas (The X-Files, 1998; y The X-Files: I Want to Believe, 2008), The X-Files volvió recientemente a la pantalla con una décima temporada emitida en 2016 y una undécima tanda de episodios que se presentó en 2018.



La existencia de vida extraterrestre, posibles abducciones, experimentos secretos, la llegada de ovnis o la presencia alienígena en la Tierra eran algunos de los enigmas a los que se tenían que enfrentar Mulder, que encarnaba al creyente de la pareja, y Scully, la escéptica y científica del tándem protagonista.



El contraste entre sus personalidades, junto a la química sexual que existía entre ellos, fue otra de las recetas de éxito de una serie en la que no faltaron siniestros personajes como el del conocido como "el fumador".



Ganadora de 16 premios Emmy y cinco Globos de Oro, la serie también fue motivo de polémica con su reciente regreso tras las declaraciones de la actriz Gillian Anderson, que afirmó que para volver a "The X-Files" le ofrecieron cobrar la mitad de sueldo que a su compañero de reparto David Duchovny, aunque finalmente ambos recibieron un trato salarial similar.