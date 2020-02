'The Farewell' y 'Diamantes en bruto' triunfan en los Independent Spirit Awards 2020

Los Spirits se celebraron en una tienda de campaña junto al océano en la playa de Santa Mónica, California, un día antes de los Oscar.

Por: AP 10:28 AM / 09/02/2020

En un Film Independent Spirit Awards que a menudo contrastaba con los Premios de la Academia del domingo, el drama familiar de Lulu Wang "The Farewell" se llevó el primer premio, mientras que Adam Sandler y las gemas "Uncut Gems" de los hermanos Safdie ”También obtuvo premios.

La victoria del sábado para "The Farewell" fue una sorpresa, pero también un final apropiado para los Spirit Awards que exaltaron a las cineastas y presentaron un campo de nominaciones mucho más diverso que la academia de cine. Wang hizo referencia a la conversación sobre la escasez de cineastas nominadas por los Premios de la Academia en su discurso.

“No tienes que alentar a las mujeres. Hay muchas mujeres haciendo películas, en la escuela de cine ", dijo Wang. “Lo que las mujeres necesitan es solo el trabajo. ¡Dales el maldito trabajo!



Los Spirits, que se celebran en una tienda de campaña junto al océano en la playa de Santa Mónica, California, el día antes de los Oscar, a menudo difieren en gran medida del otro espectáculo de premios del fin de semana más formalmente vestido en toda la ciudad. Pero los ganadores, incluidos "Moonlight", "Spotlight" y "Birdman", a menudo se han alineado.

Sin embargo, más que en años, los Premios Spirit apenas se superponen con los Oscar esta vez. "The Farewell" fue excluido por la academia de cine, que en cambio acumuló nominaciones en épicas de mayor presupuesto, incluyendo "1917", "Once Upon a Time ... in Hollywood" y "The Irishman". The Spirits, la principal ceremonia de premiación para película independiente, nominados al tope con un presupuesto de $ 22.5 millones.

"The Farewell" también ganó la mejor actuación secundaria de una actriz para Zhao Shuzhen, la abuela ("Nai Nai") en la película. Muchos esperaban que el premio fuera para Jennifer Lopez ("Hustlers"). Wang dijo que Shuzhen, una actriz china, no pudo asistir al programa debido a las restricciones de viaje del coronavirus.

El estudio boutique A24 dominó a los espíritus, ganando trofeos por "The Farewell", "Uncut Gems" y "The Lighthouse". "Uncut Gems" lideró todas las películas con tres premios, incluida la mejor actuación de un actor masculino para Sandler, mejor director para Josh y Ben Safdie, y la mejor edición.

Sandler, quien recibió una ovación de pie, comparó su "desaire" con los Oscar a perder la mejor apariencia en la escuela secundaria. Pero ganó la mejor personalidad, un honor que comparó con su Spirit Award.

"Al mirar alrededor de esta sala, me doy cuenta de que los Independent Film Spirit Awards son los premios a la mejor personalidad", bromeó Sandler. Refiriéndose a los nominados al Oscar, dijo: "Su aspecto atractivo se desvanecerá con el tiempo, mientras que nuestras personalidades independientes brillarán para siempre".

Solo un favorito de los Oscar entre los actores también estaba compitiendo en los Spirits: Renee Zellweger. Ella ganó por su actuación en el drama de Judy Garland "Judy". "Saludos desde la playa, Sra. Garland", dijo Zellweger.

Y solo una película para la mejor película el domingo fue nominada para el premio principal de los Spirit Awards: "Marriage Story" de Noah Baumbach. Ganó por el guión de Baubmach y recibió el premio del conjunto de los Espíritus, apodado el Premio Robert Altman.

Baumbach agradeció al director de "Parasite", Bong Joon Ho, el co-ganador esperado de la categoría el domingo, por no haber sido nominado al mejor guión. (Aunque fue uno de los favoritos para los principales premios del domingo, "Parasite" ganó un solo premio en los Spirits, a la mejor película internacional).

En su segundo discurso de la tarde, Baumbach descartó la idea de que el cine independiente y los Spirit Awards son "las ligas menores".

"Para mí, las películas que celebramos aquí hoy son las películas", dijo Baumbach. "Son tan importantes como cualquier otra cosa".

Si bien los Oscar de este año solo cuentan con un nominado de color de actuación, los nominados a los Espíritus, incluidas las nominaciones para Alfre Woodard ("Clemencia"), Octavia Spencer ("Luce"), Taylor Russell ("Ondas") y Jonathan Majors ("The Last Black" El hombre en San Francisco ") - fueron notablemente más diversos. Todos los nominados a la mejor actuación de reparto de una actriz femenina eran mujeres de color.

Si bien los Premios de la Academia han sido criticados por nominar nuevamente a un grupo masculino de nominados de dirección, Alma Har'el ("Honey Boy") y Lorene Scafaria ("Hustlers") estuvieron entre los nominados de los Espíritus al mejor director. Olivia Wilde ganó el primer largometraje por su comedia de la escuela secundaria "Booksmart". También se le otorgó a Kelly Reichardt ("Wendy y Lucy", "Primera vaca") una subvención creada recientemente para cineastas de mediana edad llamada el Premio Bonnie.

En su apertura, el anfitrión Aubrey Plaza aludió a la perspectiva diferente de los Espíritus.

"Los Premios Independent Spirit son siempre más geniales que los Oscar", dijo Plaza sobre los premios otorgados por Film Independent, un grupo sin fines de lucro de aproximadamente 7,000 entusiastas del cine. "Es de día, estamos en la playa, reconocemos a las directoras".

El mejor documental fue para "American Factory". Willem Dafoe ganó el premio al mejor actor secundario por "The Lighthouse", que también fue honrado por la cinematografía de Jarin Blaschke.

El foco de atención pertenecía a las parejas de cine en los espíritus. Aunque "Little Women" de Greta Gerwig no era elegible, su compañero, Baumbach, le agradeció desde el escenario. "Aunque hizo una película demasiado cara para los Premios Spirit, no es menos independiente que nadie aquí", dijo. La victoria de Wang se produjo un año después de que su novio, Barry Jenkins, obtuviera la mejor película en los Premios Spirit por "Si Beale Street pudiera hablar".