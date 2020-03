"The Ellen DeGeneres show" se grabará sin público

La producción del programa decidió dejar de grabar con audiencia en vivo en el estudio, temporalmente, para evitar la propagación del virus.

The Ellen DeGeneres Show se une a la lista de programas estadounidenses que se grabarán sin público, así lo anunció este 12 de marzo la conductora del del espacio televisivo a través de su cuanta de Twitter.

"Tengo algunas noticias. Por ahora, grabaré mi programa sin audiencia de estudio. Para todos los que esperaban venir, lo siento mucho. Pero estoy haciendo esto por la salud de mis fanáticos, mi personal y mi equipo. (No tiene nada que ver con una orden de arresto en el estado de Florida)", escribió DeGeneres en Twitter.

En un comunicado, emitido por Telepictures, filial de división de Warner Bros., también reafirmaron esa posición de no tener personas en el estudio de grabación y explicaron la razón, "Con la naturaleza rápidamente cambiante del brote de COVID-19, y por la preocupación de nuestra audiencia que acude a The Ellen DeGeneres show" y añadieron, "Esta medida temporal se revisará de manera continua y no afectará el cronograma de producción de Ellen".

De esta manera The Ellen DeGeneres show se une a la lista de los programas en Nueva York, una plaza tan importante están “ Late Show With Stephen Colbert ” de CBS, “Tonight Show Starring Jimmy Fallon” de NBC y “ Late Night With Seth Meyers”, “ The Daily Show with Trevor Noah ” de Comedy Central , “Last Week Tonight with John Oliver, Bravo de HBO”. “Watch What Happens Live”, “ Full Frontal with Samantha Bee ” de TBS y “The Greg Gutfeld Show” de Fox News Channel.

Los programas anteriormente mencionados indicaron que ningún miembro del personal se había enfermado, pero los productores sintieron que actuar con multitudes en vivo no sería seguro.

Hay 1.135 casos del virus en los Estados Unidos, con 38 muertes hasta ahora.