Thalía y Tommy Mottola se mudan a Miami

Por: Carlos Camargo 07:00 AM / 31/05/2020







La pareja del jet set musical neoyorquino, conformada por la mexicana Thalía y el empresario discográfico Tommy Mottola, se acaba de comprar un nido de amor en las alturas en Miami por $8 millones. La actriz y cantante mexicana y el afamado productor musical norteamericano adquirieron el apartamento de cuatro habitaciones y cinco baños de 3,948 pies cuadrados en uno de los complejos más exclusivos de la zona de Surfside, Four Seasons Residences at The Surf Club. Con vistas espectaculares del mar y al borde de la playa. Thalía, por su parte acaba de lanzar su segundo álbum para niños, Viva Kids 2, que lo ha dedicado a sus hijos.

Chiquis y Becky G se juntan en un coctel musical explosivo





Dos divas de la música, cada una con un estilo musical diferente, unen su talento y belleza. Se trata de Chiquis Rivera y Becky G. Juntas promocionan la canción Jolene, que fue grabada por primera vez por Dolly Parton, y forma parte del nuevo disco de Chiquis.

A Chiquis Rivera y a Becky G les une una amistad que trasciende la simple afinidad. Ambas nacieron en Estados Unidos pero por sus venas corre sangre mexicana.

El tema Jolene ya está disponible en las plataformas digitales, es el primer sencillo en promoción del tercer trabajo discográfico que Chiquis lanzó, llamado Playlist.





Alejandro Lerner lanza versión de “Cambiar el mundo” en 11 idiomas





“Puedes cambiar el mundo, tan solo en un instante” comienza diciendo el tema que Alejandro Lerner compuso en 2003. Hoy, 17 años después, el artista presentó una nueva versión, pero esta vez con la colaboración de jóvenes de 12 países: Argentina, España, Portugal, Palestina, Rusia, Francia, Corea, India, Israel, Italia, Estados Unidos y Alemania, que grabaron sus voces y las imágenes en sus respectivos hogares. Cada colaboración se hizo en el idioma natal del artista, dotando a la canción de 11 lenguas.

El tema forma parte de un proyecto del cantante junto al joven artista Lucas Edi y es a beneficio de Médicos Sin Fronteras, para financiar la respuesta a la pandemia de coronavirus.



El estilacho de Mari Rodríguez Ichaso llegó a CNN en Epañol





CNN Estilo se expande con la reconocida periodista, escritora, productora y columnista Mari Rodriguez Ichaso, quien llega a CNN en Español a reseñar las últimas tendencias en el mundo de la moda, la belleza, las artes, la cocina gourmet, la arquitectura y los viajes entre muchos otros temas de gran interés. Comenzando este próximo lunes 1 de junio, Rodríguez Ichaso publicará su nueva columna de CNN Estilo: Novedades, a la cual pueden acceder en cnne.com , en donde la periodista compartirá su experiencia personal con el diseñador y amigo Yves Saint Laurent.



Omar Courtz llega " En su nota" de la mano de Pitbull

Omar Courtz, la nueva estrella del género urbano, sorprende con su nuevo sencillo En su nota, una canción que muestra su gran talento. “En su nota” --presentado bajo el sello disquero de Pitbull, Mr. 305 Records-- llega con mucha fuerza y un ritmo sin igual que te invita a bailar de principio a fin. El tema está disponible en todas las plataformas de música digitales.

Zuliano se impone en Miami con mucho swing



El cantante zuliano Andy Daboín se hace un nombre en la ciudad de Miami como cantante. Recién lanzó su nuevo videoclip del tema Bonita pa mí, un merengue que viene marcando tendencia entre los amantes de la música con estilo urbano.

Según se puede ver en el clip, la historia que plantea el material de Andy Daboín no acaba con los casi cuatro minutos que tiene de duración sino que es el inicio de un amor que puede tener cualquiera, pero con ritmo y mucho swing. El clip fue grabado íntegramente en exteriores en la ciudad de Miami y en la residencia del artista en plena pandemia.