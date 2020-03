Thalía y Pabllo Vittar, sensuales y nada cohibidas en su sencillo "Tímida"

El tema pertenece al disco de Vittar titulado "111" y que aún se encuentra en proceso de producción.

Vestidas en estampado animal, cabellos largos y tacones altísimos, las cantantes Thalía y Pabllo Vittar mostraron toda su sensualidad en el vídeo de su nuevo sencillo "Tímida", en donde prueban que son todo lo contrario.



"Me encantó colaborar con una reina muy talentosa como Pabllo. Ella tiene un carisma increíble, es una diva del pop y eso me encanta. Las dos nos llevamos muy bien y nos divertimos mucho trabajando juntas", comentó Thalía en un comunicado.



Por su parte, Vittar aseguró que disfrutó la colaboración con la mexicana y lo describió como un acontecimiento emocionante con el que buscan alentar a sus seguidores a aceptar su sexualidad.



"Grabar con Thalía realmente me encantó. Ella es una verdadera reina y estuvo completamente involucrada en cada momento del rodaje. Espero que podamos inspirar a varias personas a sentirse cómodas con su forma de tratar su sexualidad", mencionó la cantante.



"Tímida" es el nuevo sencillo del disco de Vittar titulado "111" y que aún se encuentra en proceso de producción.



Thalía ha aprovechado sus redes sociales para responder a preguntas de sus seguidores sobre su nuevo sencillo y por medio de fotografías ha expuesto que los atuendos usados en el vídeo de "Tímida", son un homenaje a vestuarios que utilizó en el pasado.



La mexicana ha mantenido su carrera artística activa, pues recientemente presentó "Lo siento mucho", en colaboración con Río Roma y ha alcanzado más de 10 millones de reproducciones con "Ya tu me conoces"; al lado de Mau y Ricky.



Además de ser la artista drag más seguida en redes sociales, en el 2018, Pabllo Vittar se convirtió en la primer artista drag en la historia en haber sido fue nominada al Grammy Latino a mejor fusión/interpretación Urbana y fue acreedora al premio MTV EMA.



"El vídeo de esta canción es muy sensual. Tiene coreografías y trajes divinos. Estoy segura de que inspirará a las mujeres a sentirse sexys y empoderadas sobre su sexualidad", concluyó Thalia.