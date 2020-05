Thalía lanzará disco para niños

La cantante está aprovechando el tiempo libre durante la cuarentena para ultimar los detalles y sus seguidores han recibido la noticia con ilusión

Por EFE 06:28 PM / 26/05/2020

La cantante mexicana Thalía anunció este martes a través de varios vídeos animados que está trabajando en "Viva Kids Vol. 2", la continuación de su proyecto de música para niños inspirado en sus hijos.



"¡Prepárense para una sorpresa superdivertida y especial!, ¡Muy pronto!", escribió la cantante en su cuenta de Instagram junto a una animación con una sirena que interpreta el tema de la telenovela "Marimar", que protagonizó en 1994.



A ello, le siguieron vídeos con diseños de las canciones "No me acuerdo", en cuya versión original comparte créditos con la cantante puertorriqueña Natti Natasha, y su versión de "A quién le importa".



A pesar de que no hay todavía una fecha concreta para el lanzamiento, Thalía está aprovechando el tiempo libre durante la cuarentena para ultimar los detalles y sus seguidores han recibido la noticia con ilusión.



En 2014, Thalía lanzó "Viva Kids Vol. 1", su el primer álbum enfocado al público infantil.



En formato CD y DVD, el proyecto incluyó once canciones entre las que se encontraban temas clásicos de la cultura popular orientados a niños como "Caballo de Palo" o "Las mañanitas".



Sin embargo, no es por ello que la cantante se convirtió en tendencia en Twitter.



Thalía se ha vuelto una de las figuras más destacadas del confinamiento por sus vídeos divertidos en redes sociales, los sencillos que ha ido publicando en el proceso y por su amplia actividad y opiniones que ha transmitido en torno a la situación actual.

Ahora, los internautas clamaron en tono de broma que Thalía debe ser la persona postulada por el país para participar en la creación del reglamento sanitario internacional, una invitación que recibió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS).escribió un usuario en sus redes.Sin embargo, las opiniones están polarizadas y algunos incluso se mostraron molestos ante tal idea.Su último lanzamiento fue la canción "Tímida" junto a la drag queen brasileña Pabllo Vittar, con la que ganó todavía más fama en el país sudamericano.