Thalía festejó su cumpleaños 49 y anuncia una nueva canción

La artista reveló que este viernes 28 de agosto será el lanzamiento de su nuevo tema La Luz, junto a Myke Towers.

Por: Agencias 08:15 AM / 27/08/2020

Thalía llegó este miércoles 26 de agosto sus 49 años. Por esa razón, miles de fanáticos y fanáticas le dejaron conmovedores mensajes en redes sociales, como también diferentes figuras del espectáculo.

Para celebrar la ocasión, la artista anunció que este viernes 28 será el lanzamiento de su nuevo tema La Luz, junto a Myke Towers, el cual ya generó grandes expectativas.

“A pesar de que este es un cumpleaños muy diferente, ya que estamos celebrándolo o tratando de celebrarlo en medio de esta pandemia, lo vamos a hacer como nosotros sabemos hacerlo. Salimos con música fresca y nueva”, dijo la cantante mexicana.

Además, compartió mensajes para sus seguidores: “Un año más de vida en su compañía. Gracias a todos los que han estado a mi lado durante toda esta aventura, gracias a los nuevos que me están conociendo y estoy muy agradecida de tenerlos en mi vida”, expresó.

Entre risas, a su vez, destacó: “Les comparto esto de mi cumpleaños porque yo soy muy olvidadiza y a mí me choca cuando me dicen ‘se te olvidó mi cumpleaños', ‘no me mandaste ni un mensajito'. Me choca porque no me acuerdo, entonces les voy a recordar que es mi cumpleaños”.