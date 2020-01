Thalía felicita a su abuela a través de videollamada por su 102 cumpleaños

La medio hermana de Thalía, Laura Zapata, recibió una videollamada de la cantante junto a sus hijos en la que felicitó a Mange y además saludó a los medios presentes fuera de la residencia.

Por: EFE 09:01 AM / 20/01/2020

La célebre artista mexicana Thalía felicitó por videollamada a su abuela Eva Mange, quien cumplió 102 años el pasado sábado, cuando esta celebra su fiesta en un centro para la tercera edad.



La medio hermana de Thalía, Laura Zapata, recibió una videollamada de la cantante junto a sus hijos en la que felicitó a Mange y además saludó a los medios presentes fuera de la residencia donde tuvo lugar el festejo del pasado viernes.



La reunión fue organizada por Zapata, ya que la actriz es la que se dedica en mayor medida a cuidar a su abuela, aunque aseguró que Thalía siempre está pendiente, ayuda económicamente y acude a visitarla regularmente.



"No puede venir, pero en próximas fechas vendrá. Precisamente cuando estaba la prensa afuera me dijo: 'estoy con mis hijos y quisiera hablar con mi abuela'. Hicimos una videollamada y habló también con la prensa", explicó Zapata a los periodistas.



Además, la actriz protagonista de telenovelas como "La Gata" aclaró que su relación con Thalía es positiva, a pesar de los problemas que tuvieron en el pasado entre las cuatro hermanas y la evidente fractura familiar.



De hecho, Thalía, quien vive en Miami, no visita México en muchas ocasiones, solamente la capital de vez en cuando para ofrecer alguno de sus espectáculos musicales, y aprovecha para visitar a su abuela.



"Yo con ella tengo muy buena relación ya que es la persona que se ha acercado con respeto, que respeta a los mayores y a mi abuela sobre todo. Además coopera para el bienestar de mi abuela", concretó.



Durante la videollamada, Thalía le ofreció sus mejores deseos y dijo: "Desde que yo nací, ella está conmigo y yo con ella".



En la celebración estuvieron presentes amigos, familiares y algunos medios de comunicación y hubo tarta tres leches -uno de los dulces favoritos de la abuela- para todos los presentes.