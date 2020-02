Thalía añora hacer telenovelas, los datos en ¡OMG! Full Entertainment

Por: Carlos Camargo 09:13 AM / 10/02/2020



Aunque en los últimos años Thalía se ha enfocado más en su carrera como cantante y empresaria, la verdad es que muchos de sus fans le guardan gran cariño por los personajes que interpretó en la pantalla chica. Con telenovelas como María la del barrio, Marimar y María Mercedes, la mexicana se ganó el corazón de miles de sus seguidores, quienes aún sueñan con la posibilidad de volverla a ver interpretando a un nuevo personaje en la ficción, como lo hizo en la década de los 90.

Sobre la posibilidad de volver a estar en un set de televisión, la esposa de Tommy Mottola contó que no descarta la idea. “Me gustaría volver a la actuación en algún momento”. contó en entrevista. Sin embargo, no reveló algún nuevo proyecto entre manos, lo que habría desatado la alegría de sus fans. Por ahora. Por ahora, la única actuación de Thalía es la que se puede ver en sus videos musicales. El más reciente es de su tema Ya tú me conoces, junto a Mau y Ricky.

Los Billboard ya tienen las estrellas del show

Este 23 de abril se llevará a cabo la gala final de los Premios Billboard a la música latina, a través de las pantallas de Telemundo. Bad Bunny, quien recientemente fue nominado por partida doble en los premios Grammy, lidera la lista de nominaciones junto a artistas como Ozuna, Rosalía y J Balvin. Una vez más las categorías principales como artistas del año o mejor artista debut son en su totalidad de artistas masculinos, contrario a lo que se esperaba. Canción del año, y colaboración del año tampoco incluyen artistas femeninas.



Anderson Daboín lanza su tema Te gusta

Con todo el fervor de su tierra zuliana, el cantante Anderson Daboín lanza su nuevo tema llamado Te gusta.

Luego de interpretar baladas y hasta rancheras, el joven intérprete se suma a la ola de cantantes urbanos y acaba de grabar un tema muy movido listo para bailar. En un tema que revive la esencia del tecno merengue y fusionado con urbano, que está gustando mucho en el sur de la Florida, donde se ha afincado para construir su carrera de cantante.

Fue grabado en los estudios Instituto Ciencia y Arte de la Voz, ubicado en el Doral, bajo la dirección de Maritza “Gioconda” Salcedo, cofundadora, presidenta y directora de Programas de la Fundación Almenar Otero en Miami, Florida.

Meghan y Harry reaparecen en Miami

Mucho se ha hablado de esta pareja, pero recientemente sorprendieron al dejarse ver en Miami. Según publicó The Sunday Times, por el evento de JP Morgan en Miami en el que Harry habló sobre salud mental y su trauma tras la muerte de Lady Di, los duques de Sussex habrían recibido dinero.

Al salir del evento, Meghan y Harry salieron a cenar a un lujoso restaurante en Miami, llamado Hábitat, ubicado en un exclusivo hotel de South Beach, acompañados de una de las protagonistas del medio tiempo del Super Bowl, Jennifer López y su pareja, Alex Rodríguez.

Raúl González está super delgado

Ya no le dicen el gordito Raúl González. El afamado host de Despierta América de Univision recientemente dejó con la boca abierta a todos al aparecer con un look fresco y con unos cuantos kilos menos. “Hoy amanecí con 14 libras menos y me siento un tipo nuevo”, expresó orgulloso el conductor y actor venezolano ante sus casi 300 mil seguidores de Instagram. Lo curioso de esta afirmación es el tiempo en el que lo logró: 4 semanas. Su cambio fue positivamente drástico y se ve muy bien en cada aparición en el matutino de Univisión.

@Camargocarlos01