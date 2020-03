Taylor Swift y Ariana Grande envían dinero a fans desempleados por Covid-19

Las celebridades han decidido mandar sumas importantes de dinero a aquellos seguidores que lo pasan mal económicamente y son ellos quienes lo cuentan.

Por: EFE 09:40 AM / 27/03/2020

Las estrellas del pop Taylor Swift y Ariana Grande están enviando dinero a algunos sus seguidores que han perdido sus empleos por la crisis del coronavirus, según difundieron los mismos 'fans' en redes sociales con imágenes de los ingresos y de las conversaciones con las artistas.



Una "fan" de Swift, Samantha Jacobson, aseguró que la cantante le envió 3.000 dólares después de que publicara en su blog que había perdido su empleo como camarera por el cierre del negocio, algo que iba perjudicar su capacidad para pagar las facturas.



Según el relato de la afortunada, Swift la contactó por un mensaje privado de Twitter para preguntar por la mejor manera de enviar 3.000 dólares.



"Samantha, vi tu tuit en el que decías que estabas preocupada por las facturas y te quiero ayudar. ¿Cuál es la mejor manera de enviarte 3.000 dólares? Con amor, Taylor", escribió la ganadora de dos premios Grammy al álbum del año.



A continuación, la beneficiada, que asegura ser fan de Swift desde 2006, publicó una captura de pantalla de su cuenta bancaria en la que aparece el ingreso de parte de "Taylor Nation" con la nota : "Te mando un abrazo".



Asimismo, otra seguidora contó que publicó en su perfil de Tumblr un escrito en el que relataba que "no podría seguir viviendo en Nueva York" porque perdió su empleo como cantante en espectáculos, ahora clausurados.



Swift vió la publicación, siguió la cuenta de la autora y repitió la acción.



"Cariño, siempre has estado ahí para mí. Ahora yo quiero estar ahí para ti, espero que esto ayude. Con amor, Taylor", escribió la cantante.



Por su parte, Grande estaría siguiendo los mismos pasos de Swift, según varias publicaciones centradas en la vida de celebridades como TMZ o Entertainment Weekly.



La autora de "thank u, next" habría accedido a páginas webs y foros donde interactúan sus seguidores, algunos de los cuales contaron sus problemas financieros.



Varios 'fans' dijeron que recibieron dinero de la misma cuenta después de que Grande leyera sus mensajes, con donaciones que irían desde los 500 dólares hasta los 1.500 según la gravedad de la situación.



Además, la empresaria y estrella televisiva Kylie Jenner, célebre por participar junto a sus hermanas en el popular 'reality show' "Keeping Up with the Kardashians", donó un millón de dólares para que los hospitales de California adquieran materiales y equipos médicos por la crisis del COVID-19.