Taylor Swift estrena el primer tráiler de "Miss Americana"

Por: Agencias 03:12 PM / 22/01/2020

"Me siento realmente bien por no ser amordazada nunca más, y fue mi decisión", revela Taylor Swift en el primer avance de su documental de Netflix, " Miss Americana"; según reseñó Variety.

La cantante y compositora se vuelve sincera en las imágenes detrás de escena, diciendo: "A lo largo de toda mi carrera, los ejecutivos de la discográfica solo dirían: 'Una buena chica no fuerza sus opiniones sobre las personas. Una linda chica sonríe y dice y saluda y dice gracias. Me convertí en la persona que todos querían que fuera".

En una sesión exclusiva con Variety, Swift explicó por qué era hora de hablar por las causas políticas y sociales en las que cree. Swift, que recibió el Premio Vanguard de GLAAD, se dio cuenta: “Celebrar pero no abogar se sentía mal para mí. Usar mi voz para tratar de abogar era la única opción que podía tomar ”.

Y continúa diciendo: “Porque yo he hablado de igualdad y cantado en canciones como 'Welcome to New York', pero estamos en un punto donde se violan los derechos humanos. Cuando usted está diciendo que ciertas personas pueden ser expulsados de un restaurante por la persona que aman o por cómo se identifican, y estas son las políticas que ciertas personalidades vocalmente están detrás, y ellos las esconden detrás de valores familiares, eso es siniestro. Muy, muy oscuro".

La reveladora película también incluye una nueva canción que Swift escribió, inspirada en las elecciones de mitad de período. La canción, titulada "Only The Young", se reproducirá durante los créditos del documental.

"Miss Americana ", dirigida por Lana Wilson, se estrenará como la película de la noche de estreno en el Festival de Cine de Sundance. Se estrena en Netflix el 31 de enero.