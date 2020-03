Taylor Swift: Rodrigo Prieto es la persona más increíble con la que trabajé

Indicó que trabajar con él era una experiencia gratificante y divertida. El video trató de los prejuicios masculinos y el machismo.

Por: EFE 08:00 AM / 11/03/2020

El mexicano Rodrigo Prieto estuvo detrás de la dirección de fotografía del último videoclip de Taylor Swift, dirigido por ella misma, quien dijo, en un vídeo de detrás de cámaras publicado este martes, que el cineasta es la persona más increíble con la que ha trabajado.



"Rodrigo, uno de los productores favoritos de (Martin) Scorsese, es la persona más increíble con la que he trabajado, no puedo creer mi suerte", expresó la estadounidense en un documento audiovisual publicado en Youtube en el que explicó los pormenores del rodaje de "The Man", estrenado el pasado 27 de febrero.



Con esta canción, la cantante de temas como "Shake it off", envió al mundo un mensaje contra el machismo, ya que presentó cómo sería su vida si fuese hombre y hace evidente la presencia de prejuicios a los que se ven sometidas las mujeres.



"En este vídeo quería mostrar cómo reacciona el mundo de un hombre que es joven, rico, guapo y creído. Cómo existe esa aprobación inmediata y se le da el beneficio de la duda de un modo ridículo", detalló este martes la cantante.



Ella misma protagonizó el vídeo tras una gran labor de maquilladores y caracterizadores para transformar su apariencia en la de un hombre, algo que ella decidió, al igual que dirigirlo ella misma.



"Yo sabía exactamente cómo quería el video, sabía a quién usaría como director de producción, asistente de producción y pensé '¿por qué no pruebo esto?, dirigir por primera vez sola'. Esta era la manera mas fácil de hacer el vídeo como yo quería", explicó en el reporte de detrás de las cámaras.



Taylor ya había enviado agradecimientos a Rodrigo Prieto a través de Twitter el día que se publicó el vídeo: "Rodrigo Prieto, nuestro director de fotografía, es absolutamente brillante, realista y divertido", escribió.



Rodrigo Prieto estuvo recientemente nominado al Óscar a la mejor fotografía por su trabajo en "The Irishman", la más reciente película del director estadounidense Martin Scorsese, en la que la tecnología rejuvenece a su protagonista, Robert De Niro, por computadora.



Rodrigo Prieto fue nominado al Óscar por "Brokeback Mountain" (2005) y por "Silence" (2016), esta última también bajo las órdenes de Scorsese y ha puesto su arte al servicio de otros directores tan reconocidos como Ben Affleck ("Argo", 2012), Oliver Stone ("Wall Street: Money Never Sleeps", 2010), el español Pedro Almodóvar ("Los abrazos rotos", 2009) y el mexicano Alejandro González Iñárritu ("Amores Perros", 2000), entre otros.