TKN, el segundo tema de Rosalía que entra directo al N°1 en España

La catalana se ha impuesto a otro potente estreno, el de "Hasta que Dios diga", que ha unido a Anuel AA y Bad Bunny y que debuta en el segundo lugar.

Por: EFE 12:03 PM / 10/06/2020

Rosalía ha conseguido con TKN, el tema en el que colabora el músico estadounidense Travis Scott, un nuevo número 1 en España, el tercero ya tras "Yo x Ti, Tú x Mí" con Ozuna y el segundo con el que lo consigue de manera directa después de "Con altura" con J Balvin.



Lo acredita la lista oficial de las canciones de mayor éxito en España, elaborado por Promusicae con los datos relativos a la semana del 29 de mayo al 4 de junio, en la que la catalana se ha impuesto a otro potente estreno, el de "Hasta que Dios diga", que ha unido a Anuel AA y Bad Bunny y que debuta en el segundo lugar.



El bronce en canciones es para la remezcla de "La jeepeta", de Nio García, Myke Towers y Brray y de nuevo Anuel AA, quien además ha colado otros dos temas inéditos más en el "top 10": Fútbol & Rumba, con Enrique Iglesias, que se estrena en el sexto lugar, y Jangueo, con Tego Calderón, que va al octavo puesto.



El éxito del puertorriqueño es casi rotundo, ya que se ha alzado además con la corona en la lista de los álbumes con mayor número de reproducciones gracias a su disco Emmanuel, puesto que no ha conseguido Chromatica, el esperado nuevo álbum de Lady Gaga, que ha entrado al tercer lugar.



Entre ambos, se mantiene fuerte la otra estrella latina del momento, el también puertorriqueño Bad Bunny con "Las que no iban a salir", después de cuatro semanas en lista. Con su otro álbum de reciente lanzamiento, YHLQMDLG, se mantiene en la quinta plaza.



No hay más novedades en ese "top 10", en el que el resto de puestos los ocupan "Colores" de J Balvin (4º), "1 OF 1" de Sech (6º), "Easy Money Baby" de Myke Towers (7º), "Prisma" de Beret (8º), "Future Nostalgia" de Dua Lipa (9º) y "Por primera vez" de Camilo (10º).



Más allá de las posiciones de honor, cabe señalar que "Golden" del DJ y productor Kygo debuta en el puesto duodécimo, "Posible" de Bunbury en el decimosexto y "Mala" de La Mala Rodríguez, su primer álbum de estudio en siete años, en el decimoctavo lugar.