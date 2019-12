"Super Trouper": exhibición de Abba se inaugura en Londres

Reuters

Agencias

Desde el santuario de un fan hasta una réplica del escenario del Concurso de la Canción de Eurovisión de 1974 donde triunfaron con “Waterloo”, una nueva exhibición que recuerda el éxito del grupo pop sueco Abba será inaugurada el viernes en Londres.

Elementos personales como el informe escolar de Bjorn Ulvaeus, uno de sus integrantes, hasta fotografías, discos de oro y vestuario se exhibirán en “Abba: Super Troupers The Exhibition”, que se presentará en hasta agosto.

Un fan de Abba también compartió cientos de recuerdos que coleccionó durante más de 40 años, entre ellos cojines, bufandas, insignias e incluso decoraciones navideñas.

“Tengo un vago recuerdo de ellos ganando el Festival de la Canción de Eurovisión, pero en el ‘75 cuando salió ‘I do, I do, I do’ hubo algo único en la introducción con saxofón que me llamó la atención y no pasó mucho tiempo hasta que los relacioné”, dijo Andrew Boardman, de 56 años.

“A partir de entonces, cuando tenía un poco de dinero (lo destinaba a comprar recuerdos de Abba). Todo ha continuado. Y cuando empecé a trabajar, se hizo cada vez más grande”, agregó.

Abba, el grupo integrado por Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Faltskog y Anni-Frid Lyngstado, alcanzó fama mundial tras ganar el Concurso de la Canción de Eurovisión en 1974. Tuvieron un enorme éxito comercial con una serie de temas en las décadas de 1970 y 1980, como “Dancing Queen”, “Mamma Mia” y “Thank You for the Music”.