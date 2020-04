Subastan por $ 5,5 millones mansión donde se rodó parte de 'El Padrino II'

Tiene 400 m2 y está ubicada entre Nevada y California.

Por: EFE 11:48 AM / 02/04/2020

Si algún fan de "El Padrino" tiene 5,5 millones de dólares a mano, podrá hacerse con una enorme y lujosa casa en el lago Tahoe (entre Nevada y California) que fue una parte fundamental de la segunda película de la trilogía de Francis Ford Coppola.



Así lo detalló a Efe la inmobiliaria Sotheby's International Realty al hablar sobre esta majestuosa, y para muy pocos bolsillos, propiedad llamada Fleur du Lac (flor del lago, en francés), en donde se rodaron, por ejemplo, icónicas escenas de The Godfather: Part II (1974) como el tiroteo a Michael Corleone (Al Pacino) y el asesinato en las aguas de su hermano Fredo (John Cazale)



Esta casa de alrededor de 400 metros cuadrados, dentro de una finca privada de seis hectáreas al borde del lago, cuenta con cuatro dormitorios y cinco baños completos.



Perteneciente en origen al empresario naval e industrial Henry Kaiser, esta casa, ahora restaurada, permitirá a sus futuros inquilinos disfrutar de diferentes lujos como dos pistas de tenis, una playa privada, piscina o jacuzzi.



Tras el éxito de la cinta original de The Godfather (1972), que se llevó tres Óscar (mejor película, mejor guion adaptado y mejor actor para Marlon Brando), Coppola afrontó en The Godfather: Part II una ambiciosa narración en dos épocas diferentes que entrelazaba la juventud de Vito Corleone (Robert de Niro) y la confirmación de Michael Corleone al frente de la familia mafiosa más famosa del cine.



Aunque se suele decir que "segundas partes nunca fueron buenas", El Padrino II es uno de los ejemplos recurrentes en Hollywood para hablar de todo lo contrario.



Este filme ganó seis Óscar (incluidas las estatuillas de mejor película, mejor dirección para Coppola y mejor actor de reparto para De Niro) y la gran mayoría de fans y críticos de cine consideran que está, al menos, a la altura de la película original.