Stormzy y roqueros The 1975, entre los ganadores de los Q Awards

Reuters

Los roqueros The 1975 y la estrella Stormzy triunfaron en los Q Awards, el miércoles en Londres, en las categorías de Mejor Actuación en el Mundo Actual y Mejor Artista Solista, respectivamente, en la ceremonia anual organizada por la revista británica de música Q.

Se entregaron 18 premios, algunos de los cuales fueron votados por los lectores, incluidos los nuevos galardones Canción de la Década, que fueron para el exitoso tema de 2011 de Lana Del Rey “Video Games” y la Mejor Interpretación Vocal para la rapera y actriz Little Simz.

Otros ganadores incluyeron a la banda de rock Foals, que obtuvo el premio a Mejor Álbum por “Everything Not Saved Will Be Lost (Part 1)”, mientras el cantante Lewis Capaldi fue reconocido por Mejor Track por su canción “Someone YouLoved” y el rapero Dizzee Rascal ganó en la categoría Innovación en Sonido.

El actor y rapero británico Kano fue honrado con el premio Contribución Excepcional a la Música, la banda de ska Madness recibió el galardón Inspiración y Kevin Rowland del grupo pop Dexys Midnight Runners ganó en la categoría de Compositor Clásico.

El premio Icono fue para la cantante francesa Christine and The Queens, mientras que Kim Gordon, uno de los fundadores de Sonic Youth, recibió el galardón Héroe en los premios Q, establecidos en 1990.

La banda británica de pop independiente Pale Waves fue reconocida como Mejor Actuación Nueva.