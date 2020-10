Sting lanzará el 27-N un disco que recopila sus duetos más famosos

La producción reunirá colaboraciones del británico con artistas como Eric Clapton, Annie Lennox y Julio Iglesias; entre otros.

Por: EFE 07:12 AM / 30/10/2020

Universal Music ha anunciado el lanzamiento el próximo 27 de noviembre de un nuevo álbum de Sting titulado Duets que, como su nombre indica, recogerá algunas de sus colaboraciones con otros artistas, como Eric Clapton, Annie Lennox o Julio Iglesias.



Se trata de 17 cortes que arracan con Little Something junto a Melody Gardot y que recupera cortes como Desert Rose con Cheb Mami, Rise & Fall con Craig David, Whenever I Say Your Name con Mary J. Blige, así como L'amour C'est Comme Un Jour con Charles Aznavour y My Funny Valentine con Herbie Hancock.



Bajo la producción ejecutiva de Guénaël “GG” Geay y Martin Kierszenbaum y la masterización de Gene Grimaldi desde Los Ángeles, será posible también volver a escuchar It’s Probably Me con Eric Clapton, We'll Be Together con Annie Lennox y Fragile junto a Julio Iglesias.



Se incluye el tema inédito September con el italiano Zucchero, que fue producido por Sting y mezclado por el 4 veces premiado con el Grammy Robert Orton.



Nacido Gordon Thomas Sumner (Wallsent, 1951), el británico saltó a la popularidad como miembro de The Police, banda que a partir de 1976 acuñó un estilo singular, cruce de caminos entre el punk, el reggae y el jazz.



En 1985 dio comienzo con el disco "The Dream of the Blue Turtles" a una carrera en solitario que continúa hasta el presente y que le ha permitido acumular 17 premios Grammy, entre otros reconocimientos, y unas ventas acumulada entre ambas etapas de más de 100 millones de discos.