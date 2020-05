Stephanie Meyer lanzará nuevo libro de la saga Crepúsculo

La escritora había planeado publicar la precuela después del lanzamiento del cuarto libro de la saga, Breaking Dawn.

Por: Agencias 08:02 AM / 09/05/2020

Quince años después del lanzamiento de la primera novela de Crepúsculo, Stephenie Meyer ha revelado que Edward Cullen regresará este verano en "Midnight Sun", una precuela de la saga de cuatro libros; informó CBS.

La última aventura de vampiros de la autora vuelve a contar la historia de amor entre Bella y Edward representada en "Crepúsculo", pero desde el punto de vista de Cullen.

"Estoy muy emocionada de finalmente anunciar el lanzamiento de 'Midnight Sun' el 4 de agosto. Es un momento loco en este momento, y no estaba seguro de si era el momento adecuado para publicar este libro, pero algunos la han esperando por tanto, tanto tiempo, que no parecía justo hacerlos esperar más", dijo Meyer durante una aparición en Good Morning America.

En el período previo al anuncio este lunes 4 de mayo, Meyer había develado el próximo lanzamiento a través de una cuenta regresiva en su sitio web; sin embargo, los entusiastas fanáticos desesperados por las últimas noticias se abarrotaron la página hasta que se bloqueó.

El "equipo Edward" ha anticipado por mucho tiempo esta entrega. Originalmente, Meyer había planeado publicar la precuela después del lanzamiento del cuarto libro de la saga, Breaking Dawn, en 2008, pero sus planes fueron descartados después de que se filtró un manuscrito sin editar.

La filtración obligó a la ecsritora a publicar oficialmente el primer capítulo, titulado "Primera vista" en su sitio web, dando a los lectores sedientos una idea de la perspectiva de Edward.

"Aunque no tuve tiempo de trabajar en ello de inmediato, la idea de dejar que Edward tuviera la oportunidad de hablar me quedó grabada. No pude evitarlo. Me encontré pensando en sus palabras en medio de la noche y tomando notas de frases que usaría mientras esperaba en la cola de la oficina de correos. Tan pronto como terminé mi verdadero trabajo, me senté y dejé que Edward diera su opinión", dijo Meyer en un comunicado anunciando el nuevo libro.

"Y cuanto más escribía, más me convencía de que Edward merecía contar su historia".

"Midnight Sun" se publicará el 4 de agosto.