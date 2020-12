Stefanía Fernández y el grandeliga zuliano Ender Inciarte ¡empatados?

El pelotero publicó en su Instagram una foto con la exmiss Universo en la que ambos posan muy acaramelados.

Por: Agencias 08:19 AM / 15/12/2020

¿Noviazgo a la vista? La miss Universo 2009, Stefanía Fernández, y el grandeliga zuliano Ender Inciarte parecen haber sido flechados por cupido.

Y es que el pelotero de los Bravos de Atlanta -que juega para las Águilas del Zulia en Venezuela- publicó en su Instagram (@enderinciartem) una foto abrazado con la exreina de belleza venezolana.

En la imagen ambos posan en un parque de los Estudios Universal en EE UU, frente a una ráplica del famoso carro Delorean de la película Volver al Futuro. Los dos lucen ropa deportiva y en sus franelas se ve el logo de la popular cinta de los años 80 protagonizada por Michael J Fox.

La foto no fue acompañada de ningún texto, pero en un claro gesto de complicidad, tanto Inciarte como la bella exmiss colocaron emojis de corazones.

Con este aparente nuevo romance, Stefanía Fernández parece haber pasado la página de su divorcio con el empresario Bernardo Azuaje, con quien estuvo casada tres años, y cuya separación anunció en junio de este año.

Los comentarios no se hicieron esperar y mensajes como 'Te lo tenías callado', 'El amor está en el aire' o 'Tipo cuando tu amor platónico está con tu Miss Universo favorita. No me dan ni un poquitín de celos. Buena elección de ambos', son algunos de los mensajes que se pueden leer en reacción a la fotografía; reseñó el portal de espectáculos El Farandi.

Hasta los momentos, ni la modelo y empresaria venezolana ni el jugador han confirmado en forma oficial su relación.

En 2009, Stefanía Fernández impuso un récord en el miss Universo al recibir la corona de la también venezolana Dayana Mendoza, en lo que fue el primer “back to back” en la historia del certamen internacional.