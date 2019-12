“Star Wars: Rise of Skywalker” lidera la taquilla en EE UU y Canadá

Después de menos de dos semanas en los cines, la película dirigida por J. J. Abrams ha generado 725 millones de dólares a nivel mundial, transformándose en la décima película más taquillera del año en todo el planeta y la séptima en Estados Unidos.

Por: Reuters 06:27 PM / 29/12/2019

La taquilla cinematográfica en Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana de fiestas de fin de año ha sido fructífera para una amplia variedad de películas, ya que las ventas totales de boletos alcanzaron los 200 millones de dólares, un aumento de un 6,3% respecto al año pasado.

“Star Wars: Rise of Skywalker”, de Disney y Lucasfilm, lideró la venta de entradas con 72 millones de dólares. Después de menos de dos semanas en los cines, la película dirigida por J. J. Abrams ha generado 725 millones de dólares a nivel mundial, transformándose en la décima película más taquillera del año en todo el planeta y la séptima en Estados Unidos.

“Little Women”, de Greta Gerwig, también sacó cuentas alegres esta Navidad al recaudar 16,5 millones durante el fin de semana, un resultado sólido para Sony y New Regency, que desembolsaron 40 millones de dólares en la producción de la película.

La cinta protagonizada por Saoirse Ronan, Florence Pugh, Timothee Chalamet, Emma Watson y Laura Dern ha recibido críticas muy favorables y una gran recepción del público.

Un poco más abajo en la taquilla se ubica el thriller “Uncut Gems”, distribuido por A24, que ha recaudado 9,5 millones de dólares durante el fin de semana y 18,8 millones desde su estreno el miércoles.

También destacaron “Jumanji: The Next Level” de Sony y “Frozen 2” de Disney, además de “Spies in Disguise” de Disney-Fox. En contraste, “Cats”, dirigida por Tom Hooper, cayó al número 9 en la taquilla después de recaudar decepcionantes 8,7 millones de dólares durante el fin de semana.