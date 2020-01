Priyanka Chopra Jonas se une a la serie de espías Citadel, de Amazon

Se están realizando producciones en el idioma local en Italia e India y se anunció otra el martes en México.

Por: AP 12:00 PM / 15/01/2020

Priyanka Chopra Jonas protagonizará junto a Richard Madden en la edición estadounidense de Citadel, una serie dramática que se producirá junto con programas de varios otros países.

"La idea es crear una serie de espías verdaderamente global y llena de acción", dijo la jefa de Amazon Studios, Jennifer Salke. "Es un enfoque internacional totalmente innovador y multifacético para la narración de historias, y estamos ansiosos por contarles más a medida que se unen".

Se están realizando producciones en el idioma local en Italia e India, y se anunció otra el martes en México. Amazon llamó a la versión estadounidense la "nave nodriza" del proyecto, cuya producción comenzará este verano.

La estrella de cine Chopra Jonas estuvo en la serie de televisión de ABC Quantico. Madden protagonizó la premiada serie de la BBC y Netflix "Bodyguard".

Las otras producciones de "Ciudadela" "mejorarán la experiencia de participar en el espectáculo", dijo Salke. No se anunciaron más detalles ni fechas de lanzamiento.

También anunciado por el servicio de transmisión durante su presentación en una reunión de críticos de televisión:

- Meagan Good es una de las estrellas de la próxima comedia de Amazon del creador de "Girls Trip", Tracy Oliver.

La serie sin título de media hora gira en torno a cuatro amigos universitarios afroamericanos en busca de sus sueños, dijo el servicio de transmisión.

Good ("Star", "Think Like a Man") interpreta a la "elegante y soleada" Camille, que imparte un curso de antropología sobre sexo y amor en la Universidad de Columbia. También protagonizan Grace Byers ("Empire"), Jerrie Johnson ("Good Trouble") y Shoniqua Shandai ("I Am the Night").

Byers interpreta al fondo fiduciario para bebés y diseñador de moda Quinn; Shandai interpreta a la aspirante a cantante Angie y Johnson interpreta a Tye, descrita como "una desarrolladora de aplicaciones alfa feroz y extrañamente exitosa".

La serie reúne a Oliver con el director de "Girls Trip", Malcolm D. Lee, quien dirigirá los dos primeros episodios. Pharrell Williams se une a los productores ejecutivos del programa, que incluyen a Oliver y Amy Poehler,

- Amazon está promocionando el elenco de una nueva serie de "El señor de los anillos" como actores multigeneracionales "de todo el mundo", incluida la actriz británico-iraní Nazanin Boniadi y el actor y músico australiano Tom Budge.

Pero el servicio de transmisión se negó a decir qué personajes, o las razas, ellos u otros miembros del elenco anunciaron que jugarán el martes. Otros detalles de la producción también se mantienen en secreto, pero "todo está avanzando", dijo Salke.

La serie "explorará nuevas historias" que preceden a "The Fellowship of the Ring" de JRR Tolkien, dijo Amazon.

Otros actores de la serie basados en las obras de Tolkien incluyen a Joseph Mawle, quien interpretó a Benjen Stark en "Game of Thrones", Morfydd Clark ("His Dark Materials") e Ismael Cruz Cordova ("Ray Donovan," Mary Queen of Scots ").