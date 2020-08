Sotheby's subastará algunos de los artículos más icónicos del hip hop

Se venderán 120 lotes entre los que se incluye arte contemporáneo, piezas de joyería, fotografías, artículos de moda tanto modernos como "vintage", pósteres, importantes publicaciones y experiencias.

Por: EFE 02:57 PM / 25/08/2020

Sotheby's anunció este martes 25-A que el próximo 15 de septiembre subastará algunos de los artículos más icónicos del hip hop, entre ellos la corona que llevó The Notorius B.I.G. en su foto de 1997 "King of New York", o cartas de amor escritas por Tupac Shakur en sus años de adolescencia.





En la venta, que Sotheby's subraya se trata de la primera importante subasta dedicada al mundo del hip hop, se estima que la corona de The Notorius B.I.G. está valorada en un mínimo de 200.000 dólares y un máximo de 300.000, puesto que se trata de uno de los elementos centrales de la última sesión de fotos del rapero, que tuvo lugar tres días antes de morir en un tiroteo en Los Ángeles en 1997.



Hasta el momento, el objeto había permanecido desde la sesión fotográfica en manos del fotógrafo Barron Claiborne, y junto a la corona, que en su interior lleva la firma tanto de Notorius como de Claiborne, se venderá una foto de "King of New York" firmada por el autor de la instantánea.



"Después de 23 años en mis manos, estoy muy emocionado de compartir esta icónica pieza de la historia del hip hop con el público", dijo a Sotheby's Claiborne. "Con los eventos trágicos que tuvieron lugar solo días después de la sesión de fotos, la imagen de Notorius B.I.G con la corona se convirtió en mucho más que un retrato", aseveró.



También se ofrecerán al mejor postor un conjunto de 22 cartas de amor escritas por un Tupac Shakur, de 16 años, a Kathy Loy, una de sus compañeras de la escuela de secundaria en Baltimore, y que han sido valoradas entre 60.000 y 80.000 dólares.



En conjunto, se trata de 24 hojas y 42 cartas de escritos de Tupac, entre marzo de 1987 y abril de 1988, que cuentan su historia de amor de dos meses, desde su primera cita hasta su ruptura, y una carta de arrepentimiento casi un año después.



Parte de los beneficios obtenidos en la venta irán a parar a la Fundación de la Biblioteca Pública de Queens y a sus programas de apoyo al hip hop.