Sophie Turner y Joe Jonas esperan su primer hijo

Por: EFE 01:33 PM / 13/02/2020

Sophie Turner y Joe Jonas están esperando su primer hijo, aseguró este miércoles el portal especializado de famosos Just Jared, que adelantó la noticia del embarazo de la actriz antes de que también la confirmaran con sus propias fuentes Us Weekly y E! News.



Por ahora, ni Turner ni Jonas han confirmado de manera oficial la noticia.



"La pareja está tratando de mantenerlo en silencio pero sus amigos y familia están superemocionados por ellos", afirmó a Just Jared una fuente cercana a Turner y Jonas.



La actriz británica, conocida principalmente por haber interpretado a Sansa Stark en "Game of Thrones", y el cantante estadounidense, miembro del grupo Jonas Brothers, se casaron en mayo de 2019 en Las Vegas (EE.UU.).



Tras cerrar las ocho exitosísimas temporadas de la superproducción de fantasía épica de HBO, Turner, de 23 años, presentó en 2019 la película "Dark Phoenix", la última entrega de la saga "X-Men" bajo el paraguas de 20th Century Fox antes de que este estudio se integrara en Disney.



La cinta, en la que también aparecían estrellas como James McAvoy o Jennifer Lawrence, resultó un fracaso de crítica y público y solo recaudó 252 millones de dólares cuando su presupuesto ascendía hasta los 200 millones.



Por su parte, Joe Jonas, de 30 años, regresó junto a sus hermanos para relanzar la carrera del grupo Jonas Brothers, que, tras más de cinco años separados, editaron en junio del año pasado el álbum "Happiness Begins".



"Ahora tenemos una visión clara de lo que queremos ser y hablamos mucho de ello. Entonces (cuando el grupo se separó en 2013) había secretos que no nos contábamos siquiera entre nosotros. No hablábamos de lo que sentíamos porque teníamos un problema de sinceridad", confesó Joe Jonas en una entrevista con Efe en mayo de 2019.