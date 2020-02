Sofía Vergara, jueza en "America’s Got Talent": los datos en ¡OMG! Full Entertainment

Por: Carlos Camargo 01:49 PM / 28/02/2020

Sofía Vergara, la talentosa colombiana de cuarenta y siete años formará parte de America’s Got Talent para convertirse en jueza del exitoso show, junto al panel conformado por Simon Cowell, Howie Mandel y la bellísima Heidi Klum.

Sofía, al terminar de grabar el último capítulo de la serie Modern Family, muchos pensaban que se daría un alto a set, sin embargo anunció que el trabajo sigue y que ahora estaría en el panel de famosos en ese reality show.

La propia celebrity colocó en su red social lo siguiente: “¡Estoy muy feliz de ser parte de esta nueva familia en AGT! Es un capítulo nuevo y emocionante para mí y estoy increíblemente orgullosa de ser la primera latina que es juez de este show. ¡No puedo esperar a disfrutar de todo el talento y pasarla bien con todos Vds.!”.





Banda Show del Zulia arrasa con premios





La Fundación Banda Santa Rita gana en los desfiles de las ciudades andinas de Venezuela. La Competencia Nacional de Bandas se llevó a cabo en el marco del 50° desfile de las Ferias del Sol 2020 del estado Mérida. Es de resaltar que el primer primer lugar de la competencia se le otorgó a la Fundación Banda Escuela Santa Rita, por su excelente musical y de escena, sumando al primer lugar de la premiación especial de: Mejor Cuerpo Logístico de la edición. Con 20 años de fundada está conformada por niños, niñas y jóvenes en edades comprendidas entre 05 y 18 años posee la trayectoria artística y musical más consolidada de bandas show.



El príncipe Harry y Bon Jovi cantan juntos





Y el príncipe Harry no deja de ser noticia. Ahora el esposo de Meghan Markle viajó a Londres para estar presente en la grabación y videoclip de un tema musical junto a Bon Jovi. Ya lo advertía el príncipe Harry en el divertido video con el que anunció que Bon Jovi cantaría en los Juegos Invictus de este año.

"No esperes que cante... Pero lo intentaré", decía misteriosamente el duque de Sussex en una conversación de chat ficticia. Ahora parece que sí veremos al Príncipe entonar junto al intérprete de Livin' On a Prayer en un dúo, ¿quizás en directo el 9 de mayo en Londres? Este viernes 28-F, el cantante y e duque se han reunido en el estudio compartiendo micrófono. Solo queda esperar para averiguar qué canción tocarán juntos. ¿Será Livin' on a prayer?

camargocarlos01