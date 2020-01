Soda Stereo, entre la celebración y el homenaje a Cerati en su última gira

"Gracias totales" se llamará la gira, con la que quieren homenajear a su histórico líder, fallecido en 2014. Cerati aparecerá en pantallas de más de 400 metros cuadrados.

Por: EFE 03:25 PM / 28/01/2020

Soda Stereo comenzará el 29 de febrero su última gira, "Gracias totales", en la que participarán 14 aristas invitados y con la que pretenden "celebrar" la prolífica historia de la banda y homenajear a su histórico líder Gustavo Cerati, fallecido en 2014, quien estará presente a través de las pantallas.





"'Gracias totales' es ante todo una celebración, es un homenaje también a Gustavo (Cerati), a nuestra música, a nuestro público", aseguró Charly Alberti, integrante de la banda.



Alberti volverá a los escenarios junto a Zeta Bosio, otro miembro del celebre trío, y 14 artistas invitados de la talla del británico Chris Martin (Coldplay), los colombianos Juanes y Andrea Echeverri, los chilenos Mon Laferte y Álvaro Henríquez, el puertorriqueño Draco Rosa y los mexicanos Julieta Venegas, León Larregui y Rubén Albarrán.



También participarán otros destacados músicos de la escena argentina como Gustavo Santaolalla, Fernando Ruiz, Adrián Dárgelos -fundador de Babasónicos-, Richard Coleman y Benito Cerati, hijo de Gustavo.



Según Alberti, uno de los mayores retos a la hora de idear el espectáculo fue configurar la presencia de los artistas, ya que "la gran mayoría de ellos están de gira con sus bandas", ante lo que optaron por grabarlos a todos y hacer que, dependiendo de la actuación, algunos acompañen en vivo y otros a través de las pantallas.



En esas mismas pantallas, de más de 400 metros cuadrados, aparecerá también Cerati, lo que permitirá a los espectadores ver "en algún momento a los tres arriba del escenario" en la que será "la última vez que la gente va a ver a Soda en vivo".



"Hoy te tengo que decir que sí, que va a ser la última vez, los brazos tampoco me acompañan demasiado", agregó Alberti, baterista de la banda.



"Gracias totales" será un "un viaje audiovisual" por la historia de la banda, "aunque de manea no lineal", hecho desde el "respeto" a su trayectoria y la figura de Gustavo, fallecido en 2014 tras cuatro años en coma por un accidente cerebrovascular, quien es "irreemplazable" y con su ausencia genera "un espacio enorme".



La idea, según afirmó el bajista Zeta Bosio, nació cuando los dos miembros se juntaron para preparar el espectáculo "Sép7imo día – no descansaré", que en 2017 estrenó el Cirque du Soleil.



"Cuando nos empezamos a extrañar porque había terminado el trabajo del circo fue como natural, dijimos 'tengo ganas de tocar las canciones de vuelta, ganas de hacerlas sonar'", manifestó.



Para Bosio "el desafío más importante de todos es la ausencia" de quien fuera "líder, director y cerebro" de la banda, a quien no pretenden sustituir.



"La idea de reemplazarlo a Gustavo no está nunca, es irreemplazable. Está Gustavo en el 'show', son momentos muy lindos", concluyó.



La gira se iniciará en Bogotá el 29 de febrero y llevará a los artistas por varios países de todo el continente hasta que baje le telón el 15 de mayo en Santiago de Chile.