Soda Stereo: Esto no es una vuelta, sino una celebración a Gustavo y la banda

Por: EFE 03:00 PM / 11/02/2020

Con la muerte en 2014 de Gustavo Cerati, los fans de Soda Stereo, banda que lideró y que hizo historia en Latinoamérica, iniciaron un duelo que Charly Alberti y Zeta Bosio, sus compañeros de grupo, tiñen ahora de "celebración" con una gira de "despedida" con la que buscan homenajearlo a él y a los éxitos que cosecharon juntos.



"Sabemos que no va a haber una próxima vez, o por lo menos es lo que queremos hoy, ya que esto está hecho desde un lugar de absoluto amor, celebración y un agradecimiento a nuestro público", contó a Efe Alberti (Buenos Aires, 1963) a poco más de dos semanas de que Bogotá acoja el primer concierto de "Gracias totales", un 'tour' "absolutamente diferente".



El baterista aclara que no se trata de una "vuelta" del grupo, sino de un 'show' con el que festejar su trayectoria y honrar a su fallecido cantante -en la primera gira sin él- apoyándose en la tecnología, con actuaciones en vivo junto a artistas invitados pero también con colaboraciones grabadas que se verán en una enorme pantalla.



De forma presencial o en vídeo, Chris Martin -líder de Coldplay-, Juanes, Julieta Venegas, Mon Laferte, Rubén Albarrán -cantante de Café Tacvba- o León Larregui -voz de Zoé- cantarán los éxitos que en las décadas de 1980 y 1990 convirtieron a Soda Stereo en líderes de masas.



Pero también el propio Cerati y su voz volverán a resonar en los estadios gracias a los adelantos audiovisuales.



"Buscamos hacer algo que nos sorprenda y sorprenda a la gente y que esté al nivel de lo que hicimos en toda nuestra historia", cuenta Bosio (San Fernando, 1958), que responde entre risas que ya es "habitual" hablar de últimas veces en la trayectoria del grupo argentino.



Sin embargo, admite que la sensación con esta gira, la primera sin Gustavo, es que "de alguna manera es distinta", con "sabor a última vez o despedida".

Una idea que surgió por el espectáculo del Cirque Du Soleil



Tras una década separados, en 2007 los artífices de éxitos como "De música ligera", "Persiana americana", "La ciudad de la furia" y "Juegos de seducción" hicieron su última gira, "Me verás volver", una experiencia que les llevó a proponerse regresar a los escenarios cada "cuatro o cinco años", recuerda Charly.



Pero esos planes quedaron desbaratados cuando el alma de la banda falleció el 4 de septiembre de 2014, a los 55 años, tras cuatro en coma por un accidente cardiovascular, un tiempo en el que, aún hoy, Bosio asegura que todos esperaban "que la cosa se revirtiese".



Con el shock por aquella despedida aún a flor de piel, Charly y Zeta unieron sus fuerzas para colaborar en la producción del espectáculo que la compañía canadiense Cirque du Soleil estrenó en 2017 basado en las canciones de la banda argentina.



Un trabajo que les ayudó a pasar el duelo por la muerte de su amigo



"Nos encontró en el estudio trabajando con el material de Soda, con los 'multitracks'. Desde que éramos niños no volvíamos a escuchar ese material en ese formato. Y volver a armar esas canciones para el espectáculo del Circo fue algo que nos llevó mucho tiempo y cuando se estaba terminando dijimos: 'busquemos alguna excusa para seguir viéndonos'", afirma el bajista.



Es así que comenzó a gestarse una gira que comenzará en Bogotá el 29 de febrero y acabará en Santiago de Chile el 14 de mayo, pasando por Perú, México, Paraguay, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Chile y, como no, Argentina.



"Hace años que la gente nos viene diciendo.. 'júntense, hagan algo', 'mi sueño hubiese sido verlos aunque sea una vez'... Porque también hay un montón de gente que no nos pudo ver nunca en vivo", subraya Alberti.



No son versiones



Todos los artistas que participarán de "Gracias totales" -ya sea de forma presencial en alguno de los conciertos o a través de vídeos, algo que dependerá de sus agendas- están relacionados con el grupo.



Por ejemplo, Richard Coleman y Fabián "el Zorrito" von Quintiero ya formaron parte de la banda, mientras que Adrián Taverna volverá a ser su ingeniero de sonido.



Especial simbolismo cobra que el guitarrista Simon Bosio y el cantante Benito Cerati, hijos de Zeta y Gustavo, respectivamente, también se sumen al proyecto.



"En el caso de Chris Martin expresó abiertamente su admiración por la banda", señala Alberti sobre el británico, que en 2017 sorprendió al hacer en un recital su propia versión de "De música ligera", una de las canciones más emblemáticas de los argentinos.



Pero esta vez ninguno de los invitados -que ya han grabado los vídeos cantando cada una de las canciones que se les han asignado en base a su registro- tendrán la libertad para cambiar el aire de los temas, ya que deberán cantarlos tal cual la gente los conoce.



Bosio destaca cómo los artistas llamaron para agradecer la oportunidad de interpretar temas que marcaron las vidas de muchos de ellos.

Canciones imposibles de recuperar sin gustavo



Aunque se desconoce el repertorio de la gira, ya se sabe que no estarán dos canciones que no faltaban en los conciertos de Soda Stereo: "Séptimo día" y "Final caja negra".



"Esa magia que se producía de los tres tocando se producía en muchos temas y hay muchos temas que solamente se podían tocar entre los tres, no había forma de reproducirlo con otros músicos", reconoce Charly, convencido de que junto a sus dos compañeros formaba "una máquina perfecta de tocar".



Si bien desde que comenzaron a tocar juntos, en 1982, lograron convertirse en ídolos del rock en español, el éxito de Soda Stereo no llegó a cuajar en España, en parte, según creen, porque ese país ya tenía sus propias bandas y no era fácil trasladarse con todos los equipos hasta allá.



"Para que vos realmente te pudieses afianzar en cada país tenías que darle tiempo a la gente a que te conozca. A España fuimos muy poquitito", especifica Charly, quien, consultado por cómo le gustaría que se recordara a la banda, se muestra tajante.



"Como lo es hoy. La gente siente cariño, se emociona cuando escucha la banda. Mucha gente viene y te dice.. .'Charly, son parte de mi vida, conocí a mi novia con ustedes, me casé con música de Soda, mi hijo se llama Gustavo...", concluye.