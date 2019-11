Sixto Rein: “Si no escuchamos a las nuevas generaciones, nos quedamos en el aparato”

Gabriela Trujillo Prado

Después de varios años sin pisar tierra marabina el cantante urbano Sixto Rein regresó feliz, agradecido y con la maleta full de proyectos musicales que lo mantienen vigente en el mercado que lo recibió, recientemente, con los brazos abiertos con el lanzamiento del tema Vivo.

Ahora este joven talento, que cada vez apunta más a la internacionalización de su carrera, se sumó a Rahen, Elio Elegante, Adrián Nezz y Thomaz para darle un toque más urbano al tema Se vuelve loca remix. Esto le permite no solo mantenerse vigente, sino también mantenerse en la ola actual de los diferentes sonidos, ritmos y fusiones de las que se ha enriquecido el género urbano en los últimos tiempos.

Un ejemplo de ello es que cada uno de los cantantes que pertenecen a la nueva generación del reguetón le dan su aporte a este tema que promete ser un éxito dentro y fuera de Venezuela. Así lo dio a conocer el intérprete de “Tapita borra’” durante la conversación que tuvo con PANORAMA y en la que dio detalles de su vertiginosa carrera.

--¿El apoyo a la nueva generación de talentos le permite adaptarse a las nuevas vertientes del género urbano?

- Creo que los artistas que ya tenemos algún tiempo en el medio si no evolucionamos y no escuchamos a las nuevas generaciones nos quedamos en el aparato. Ya es algo más que obligatorio el tener que escuchar lo que dice la calle, la nueva generación y por eso es que estamos esta vez unificando nuestras voces con Elio, Rahen, Adrián, Thomaz, que son artistas que quiero mucho y que representan el sonido de lo que está sonando en estos momentos. Ya había escuchado su trabajo y me encantó. Cuando me invitaron a grabar el tema me llenó de orgullo, porque es algo que hicimos con mucho cariño.

-- El tema Vivo generó polémica, no por la letra, sino por la foto que circuló en redes en la que sale metido en un ataúd…¿por qué llegar a esos extremos?

- (Risas) Fue para generar un impacto con el mensaje de la canción, pero también formó parte de la idea del director Anthony Millán para romper esquemas y hacer algo completamente diferente. Fue un poco fuerte, pero también una experiencia que no olvidaré (risas).

-- ¿Qué proyectos tiene Sixto Rein de aquí a diciembre?

- Estoy a punto de estrenar varios temas junto con Kelvin Roldán, un colombiano que admiro mucho. También voy a estrenar otro tema que fue producido en el estudio de Dj Pope, el DJ de J Balvin. Y ahora con “Se vuelve loca remix” creo que tenemos bastante trabajo y mucho por hacer. No puedo dejar de nombrar el tema Vivo que me gusta mucho, porque tiene un mensaje muy bonito que habla de llevar la vida al máximo, que no hay que perder tiempo y valorar a los seres queridos, porque en cualquier momento nos podemos ir. Ya con eso hay mucho trabajo por hacer y llevar a cada rincón de nuestro país esa música que ahora con tanta competitividad y con tantos artistas talentosos no es nada fácil.

-- ¿Cómo lidiar con eso y mantener al público cautivo?

- Creo que un poco de eso que ya mencionaba, no hay que dejar de trabajar y bombardear al público con temas. Hay que mantenerse constantemente haciendo música para poder hacerlo divertido y que la gente se lo disfrute.

-- ¿La unión con Gustavo Elis es también parte de esa estrategia para mantenerse vigente en el público?

- Yo creo que hay muchas cosas que nos unen y por qué decirle que no a eso sí son buenos momentos, gratos recuerdos. Por eso cada vez que nos encontramos en un estudio aprovechamos y hacemos un tema, lo promocionamos. Y lo más importante es que siempre hay nuevos proyectos. Incluso tenemos un nuevo disco que está guardado en la computadora y que no hemos podido estrenar porque queremos hacerlo por todo lo alto. No lo llevamos con presión, sino poco a poco para disfrutarlo y hacerlo a su debido tiempo.

-- ¿Cuándo vendrá a Maracaibo para presentar su show en vivo?

- Me gustaría que fuera muy pronto. Maracaibo siempre nos hace la invitación, así que esperamos que este año no sea la excepción.

- ¿Grabará algo de repente con J Balvin?

- Me encantaría. Tengo solo una foto, pero eso puede ser el inicio (risas). Ya grabé en el mismo estudio que él, así que espero que pronto se dé ese sueño.

-- ¿Ser fan de exponentes urbanos es algo también enriquecedor para su carrera?

- Respeto el esfuerzo de cada uno y me lo disfruto no es nada más mi trabajo, sino es también disfrutarme como fanático cada uno de los pasos de esta hermosa carrera.

--¿Además de J Balvin a qué concierto de otro artista urbano asistiría?

- Muchos. Soy fan de Llera Music, Thomaz, Gustavo Elis.

- -¿Compraría una entrada para verlos?

- Claro hasta 5 (risas).