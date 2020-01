Silvio Rodríguez acusa a Orishas de "parasitismo" por adaptar su tema Ojalá

El cantautor aseguró que en ningún momento el grupo liderado por Yotuel Romero le pidió autorización para usar un fragmento de su célebre tema escrito en 1969.

Por: EFE 01:57 PM / 27/01/2020

Silvio Rodríguez acusó de "parasitismo" a Orishas por usar los versos más conocidos de la mítica canción del cantautor cubano "Ojalá" en el nuevo y polémico tema de la banda con Beatriz Luengo "Ojalá pase", que critica el sistema político de la isla y las carencias de su población.



"¿Qué me parece esta vulneración flagrante de mis derechos como autor de Ojalá, cosa notoria desde hace 50 años? Me parece un lamentable acto de parasitismo", sentenció Rodríguez, en una publicación de su blog personal "Segunda Cita" este fin de semana.



El cantautor aseguró que en ningún momento el grupo liderado por Yotuel Romero le pidió autorización para usar un fragmento de su célebre tema escrito en 1969 y publicado en 1978 en el álbum "Al final de este viaje".



LA CANCIÓN DE SILVIO Y LA DE ORISHAS



"Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta" son los primeros versos del estribillo de la canción en la que hace cinco décadas Silvio Rodríguez deseaba borrar el doloroso recuerdo de un viejo amor frustrado.



Los Orishas tomaron esas dos y otras cinco líneas para "Ojalá pase", un tema cointerpretado por Yotuel y Beatriz Luengo, pero en este caso para desear el fin del sistema imperante en la isla desde la Revolución de 1959 que llevó al poder a Fidel Castro (1926-2016) y que se caracteriza por la supremacía de una sola fuerza política: el Partido Comunista (PCC).



En "Ojalá pase" los Orishas denuncian, entre otras cosas, que en Cuba hay escasez de alimentos, graves deficiencias en las infraestructuras en el medio rural ("sin luz, agua potable y en carretera de fango") o que se pagan dádivas para obtener atención en el sistema de salud pública ("publicidad de sanidad gratuita, si no le llevas algo el dolor no se te quita").



También se cuestionan "de qué sirven" los "ideales", en referencia a las doctrinas revolucionarias que se inculcan en Cuba, y desean "un mañana tal vez mejor" en el que "vuelva mi isla bella, la de tabaco y ron".



ORISHAS SE POLITIZA



Si bien los Orishas nunca habían gozado del favor del Gobierno cubano (aseguran haber sido vetados en la isla durante años), hasta ahora nunca habían publicado un tema que atacara frontalmente al sistema comunista, por lo que "Ojalá pase" ha despertado una fuerte polémica en medios y redes sociales con opiniones enfrentadas.



De hecho, la estrella de la banda, Yotuel Romero, criticó esta semana en una entrevista desde Miami que en su país natal "no puedes votar por otro partido, hay un solo partido" y mencionó que le gustaría "tener otra opción", además de que Cuba "no (solo) es Fidel" o la Revolución.



Silvio Rodríguez, por su parte, es conocido por secundar las doctrinas del PCC, el socialismo y los valores revolucionarios, si bien ocasionalmente critica situaciones puntuales a través de su blog.