Siete artistas homenajean a Joe Arroyo con álbum En Barranquilla me quedo

Por: EFE 05:00 PM / 10/12/2020

Con el álbum En Barranquilla me quedo, presentado este jueves 10-D, siete artistas latinos de música tropical rinden tributo al desaparecido cantautor colombiano Joe Arroyo, creador del "joesón" y fallecido hace nueve años.







Los merengueros Eddy Herrera, Sergio Vargas, Wilfrido Vargas y Kinito Méndez; los salseros Víctor Manuelle y José Alberto "El Canario", y Cabas, quien fusiona pop y rock latino con música folclórica, se unieron en esta producción.







Bajo la dirección de José Gaviria, los artistas grabaron siete canciones, una cada uno, al ritmo del "joesón", una mezcla de salsa, cumbia, porro y champeta dada a conocer al ámbito musical por Joe Arroyo, considerado el más importante referente de la música tropical colombiana.







Los siete cantantes presentaron el álbum en una rueda de prensa virtual junto al productor Gaviria en la que destacaron el valor musical del intérprete y compositor, nacido en Cartagena de Indias y fallecido en 2011, a los 55 años, en Barranquilla, la ciudad de sus amores.







Por eso el álbum se titula En Barranquilla me quedo, una de las canciones que Joe Arroyo compuso y convirtió en éxito.







Un disco alegre en un año difícil







"Hacer el homenaje a Joe Arroyo cobra mucho sentido en el mundo que estamos viviendo hoy. No solo por ser un personaje insignia, tan importante en la música y en el folclor nuestro, sino porque después del año que hemos vivido, es maravilloso poder hacer un disco alegre, un proyecto lleno de vida, de esperanza y de ilusión", manifestó Gaviria.







Por su parte el colombiano Cabas, quien interpreta la canción A mi Dios todo le debo, se mostró agradecido por la oportunidad de "participar en esta producción en la cual se le rinde un homenaje a uno de los mejores cantantes de Colombia".







Kinito Méndez recordó que durante la grabación pudo imprimir su sello personal a la canción Pa'l bailador, mientras que Wilfrido Vargas, quien interpreta "Te quiero más", calificó de "perfecto y pulcro" el trabajo conjunto para sacar adelante el homenaje a Joe Arroyo.







El neoyorquino Víctor Manuel, quien canta "En Barranquilla me quedo", y los dominicanos Eddy Herrera con "El negro Chombo", Sergio Vargas con "Sabré olvidar" y José Alberto 'El Canario con "Por ti no moriré", completan el repertorio de homenaje, que según Gaviria podrá tener una segunda parte.







Apoyo a la formación de artistas





El álbum, que está disponible de manera gratuita en las plataformas musicales, fue patrocinado por la Fundación Sura que por cada descarga hará una donación para apoyar a la Fundación Banda de Baranoa, una organización sin ánimo de lucro en la cual forman a niños, niñas y jóvenes como artistas integrales.







"Esta edición del álbum Sura es muy especial, porque estará disponible para todo el público en distintas plataformas, al tiempo que continuamos apoyando la formación musical de jóvenes colombianos y continuamos preservando y promoviendo la diversidad de nuestra memoria musical", dijo el presidente de Seguros de Sura Colombia, Juan David Escobar Franco.