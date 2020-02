Shaquille O'Neal sobre Kobe Bryant: 'Te amamos, hermano'

El ex basquetbolista de la NBA dedicó varios momentos de su set a la leyenda del baloncesto.

Por: AP 08:20 AM / 01/02/2020

Shaquille O'Neal rindió homenaje a su amigo y ex compañero de equipo, Kobe Bryant, con uno de sus pasatiempos favoritos: la música.

O'Neal, quien está a la luz de la luna como DJ Diesel, llevó su evento temático de carnaval “Shaq's Fun House” a Miami el viernes 31-E por la noche antes del Super Bowl, y le dijo a la audiencia: “Enciende las luces de tu teléfono celular. Hemos aclarado esto (...) por última vez para Kobe Bryant ".

De pie detrás de una caja de resonancia, O'Neal luego tocó "All of the Lights" de Kanye West. Una gran pancarta púrpura y amarilla con los números de Los Angeles Lakers de Bryant - 8 y 24 - colgaba del techo mientras O'Neal dedicaba varios momentos de su set a la leyenda del baloncesto, que también grabó música.

"Te extrañamos Kobe Bryant", dijo, levantando las manos y mirando al techo. “Levanta las manos por Kobe Bryant. Te amamos, hermano.

Bryant, su hija de 13 años, Gianna, y otras siete personas murieron en un accidente de helicóptero el 26 de enero. Días después, O'Neal dijo que continuaría con su planeada fiesta previa al Super Bowl en Miami, pero que dedicaría todas las ganancias a las familias de las víctimas y la Fundación Kobe y Vanessa Bryant.

"Siempre recordaré su memoria porque estamos unidos para siempre", dijo O'Neal a The Associated Press en una entrevista antes de actuar. “Perdí a una hermana, perdí a un padre, cada vez que pierdes a alguien que es muy importante. Siempre va a ser pesado para el corazón ".

El dúo se unió para ayudar a los Lakers con tres campeonatos consecutivos desde 2000-02.

Horas antes del evento de O'Neal, los Lakers tuvieron su primer juego desde la muerte de Bryant y honraron al jugador estrella. LeBron James, secándose los ojos cuando terminó el himno nacional, y otros jugadores usaron camisetas de Bryant mientras Boyz II Men y Usher actuaban.

Usher dijo en una entrevista después de su actuación que él y Bryant, a quienes conoció en su adolescencia, hablaron sobre la posibilidad de grabar una canción juntos. Bryant lanzó una canción de rap con Tyra Banks a principios de la década de 2000; rapeó en una remezcla del éxito ganador del Grammy de Destiny's Child "Say My Name"; e incluso colaboró en el álbum de 1998 de O'Neal, "Respeto".

O'Neal alentó a la multitud febril en el Centro de Convenciones Mana Wynwood a cantar "Kobe" durante su actuación. Diddy, que actuó después de O'Neal, cerró su breve set haciendo lo mismo, con la audiencia felizmente complaciente.

“Hombre, esta semana fue una locura. Sabes, me refiero a eso de "No puedo parar, no voy a parar"; Alguien o algo tiene que inspirarme. Y cuando tengo ganas de rendirme, juro por Dios que la única persona que aparece en mi cabeza es Kobe disparando en el gimnasio ”, dijo Diddy. “Es Kobe que llega temprano y se va tarde. Es Kobe haciendo daño ".

Diddy luego interpretó la conmovedora canción "I'll Be Missing You", escrita después de la muerte del amigo cercano y colaborador Notorious BIG, y dedicó la canción a Bryant.

Diddy dijo que vino al evento para apoyar a O'Neal, a quien llamó "uno de mis héroes".

“El concepto completo de Shaq es: 'Solo quiero divertirme (improperio)'. Entonces, hagamos ruido para Shaq ”, dijo.

El magnate de la música bailó en el escenario con sus hijos, King y Justin Combs, e incluso actuó junto a French Montana en el éxito pop "Unforgettable".



Los globos colgaban del techo en el colorido escaparate de O'Neal, que presentaba robots bailando en el escenario. Con animales de peluche colgando del cuello, los miembros de la audiencia equilibraron las bebidas en una mano y los teléfonos capturaron las actuaciones en la otra.

O'Neal tocó principalmente música electrónica de baile durante toda la noche, también tejiendo canciones de Outkast, Miguel, DJ Khaled, Justin Timberlake y Halsey.

Cuando tocó el clásico de Journey "Don't Stop Believin", le dijo a la audiencia: "Todos mis amigos blancos, canten esta (canción)".

Otros artistas durante el evento de varias horas incluyeron a Diplo, DaBaby, Tiesto y Pitbull, quien nació y creció en Miami.

"Creo en la energía, mis amigos y la energía (de Kobe) siempre estarán con nosotros", dijo Pitbull. “Nuestros cuerpos son solo un vehículo en este punto. El es eterno. Su legado vivirá para siempre. Pero que sea un movimiento, no un momento.

"Dicho esto, descansa en el paraíso Kobe y gracias Shaq".