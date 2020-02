Shakira y Jennifer López continúan recogiendo frutos luego del Super Bowl

En YouTube, la presentación de las dos estrellas latinas había sido vista por casi 120 millones de personas.

Por: EFE 10:00 AM / 11/02/2020

Aunque Shakira y Jennifer López no cobraron nada por su participación en el Super Bowl, una semana después del espectáculo durante la final de 2020 del fútbol americano, el esfuerzo, la inversión y el tiempo les han rendido resultados tanto en dólares como en popularidad en las carteleras musicales y en las redes sociales.



Las señales más concretas están en los números de las plataformas de música digital como Spotify, Deezer y Apple Music, así como en YouTube e interacciones en las redes sociales.



López reveló "Dance Again", una recopilación de sus grandes éxitos, con la que regresó a la lista Billboard de los 200 álbumes más vendidos de la semana. La organización que mide los resultados de la industria discográfica publicará este martes los resultados oficiales.



En YouTube, la presentación de las dos estrellas latinas había sido vista por casi 120 millones de personas, un récord para la cuenta de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano) en la plataforma de videos. La semana pasada se mantuvo en la lista de los 10 videos de mayor crecimiento.



Este fin de semana, durante una entrevista en el programa de variedades del presentador y comediante Jimmy Fallon, en la cadena de televisión NBC, López reconoció que "es una locura" y expresó su agradecimiento.

Tanto ella como Shakira aparecieron la semana pasada constantemente en columnas de opinión de publicaciones tan variadas como The Washington Post y New York Magazine hasta blogs de mamás.La mayoría de la audiencia defendió y aplaudió su presentación de ataques de sitios web conservadores y líderes religiosos que llegaron a calificar sus bailes y atuendos como "obscenos".El revuelo que causó su presentación tuvo un impacto inmediato en las ventas de su música a nivel mundial.Este lunes, ambas artistas siguen entre las 100 más escuchadas de la plataforma musical Apple Music. En el caso de Shakira, sigue vigente en Spotify, principalmente a nivel internacional.Según informes preliminares de la división de música de la organización Nielsen, las canciones que Shakira y JLo interpretaron durante el espectáculo fueron descargadas digitalmente 16.000 veces mientras que el día anterior la cifra se reducía apenas a 1.000.Las canciones más populares fueron "Empire" y "She Wolf", de Shakira, y "On the Floor", "Let’s Get Loud" y "Waiting for Tonight", de López.





Específicamente, Spotify informó que la música de López había sido escuchada un 335 por ciento más que la semana anterior y la de Shakira un 230 por ciento.



Según dijeron fuentes de Amazon a la publicación especializada MarketWatch, los pedidos al asistente electrónico Alexa de la canción de López "Jenny on the Block" aumentaron un 426 por ciento en Amazon Music mientras que las de la cantante colombiana subieron un 303 por ciento.



En lo que se refiere a las redes sociales, el Super Bowl, específicamente durante y después de la actuación del medio tiempo, fueron las mayores de la historia, con casi 200.000 comentarios en Twitter en los minutos después del espectáculo.



Ambas artistas también han usado las redes sociales para seguir capitalizando el momento.



Shakira no tiene proyecto nuevo, pero lanzó hace cinco días en Instagram el "Champeta Challenge", que reta a sus seguidores a realizar el baile de raíces afrocaribeñas y popular en la costa colombiana.



Por el contrario, López siguió en el circuito cinematográfico gracias a su nominación de los Independent Spirit Awards. También fue vista en las fiestas de este domingo en la noche para celebrar a los ganadores del Óscar.



Tres semanas antes del Super Bowl había lanzado en la emergente plataforma social Tik Tok el "#JloSuperBowlChallenge", logrando multiplicar la cantidad de seguidores en esta red usada principalmente por adolescentes.



En alfombras, entrevistas y en las redes, la artista de origen puertorriqueño, aprovechó además para hablar de "Marry Me", su próxima película para el verano de este año, en la que comparte cartel con Owen Wilson y Maluma.