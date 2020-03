Shakira y Anuel AA apelan al color y a guiño a Japón en video de "Me gusta"

Los fans de ambos artistas celebraron la producción.

Por: EFE 11:20 AM / 07/03/2020

El video musical de "Me gusta", la nueva colaboración entre Shakira y Anuel AA, se estrenó este viernes en las principales plataformas audiovisuales de internet, con una combinación de escenarios saturados de colores de moda y mucho Japón.



Los artistas, bajo la dirección de Drew Kirsch, famoso por producciones como el video "Lover" de la estadounidense Taylor Swift, cantan sobre una pareja en crisis en escenarios de un lujo kitch que incluyen una cocina en la que dominan el azul y el rosa pastel, un pasillo pintado de verde esmeralda y un comedor amarillo.



Hilando esas escenas se ve un tren en movimiento, en el que van viajando ambos, mientras se acusan el uno al otro de haberse descuidado.



La colombiana es la que parece hacer más esfuerzo, con cuatro cambios de ropa, que incluyen pelucas rubias y castañas oscuras, peinados y maquillajes que hacen alusión a la cultura japonesa y un par de movimientos de su famosa danza del vientre.



Los fans de ambos artistas celebraron la producción, que en las primeras seis horas de su publicación se acercó al millón de visualizaciones y estaba en la décima cuarta posición de los videos más vistos en la plataforma YouTube.



En particular, muchos aplaudieron la decisión de la artista de usar dos pelucas en las que se le ve el cabello castaño oscuro, que recordó a cómo lucía en los inicios de su carrera musical.



"Me gusta", según un comunicado de la discográfica Sony Music, ya ha superado los 75 millones de "streams" y el vídeo que revelaba la letra de la canción alcanza los 37 millones de visualizaciones.



Este tema ya es disco de platino en EE.UU. y España, y de oro en Brasil y México.



Este primer sencillo y vídeo musical del año de Shakira llega justo después de la exitosa actuación de la artista junto a Jennifer López en el show de medio tiempo del Super Bowl, donde se le vio rodeada de decenas de bailarines al ritmo de música de su país.